"Стреляли в соседнюю колонну": участник войны на Донбассе показал знаковое фото с Майдана

В сети появилось знаковое фото с парада в Киеве ко Дню победы в 2010 году. На нем запечатлены две колонны, которые идут рядом, – украинские воины с сине-желтым флагом и российская делегация с триколором.

Это фото и подборку нескольких других с иллюстрацией пропагандистского формата празднования 9 Мая во времена беглого Виктора Януковича опубликовал на своей странице в Facebook пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ, участник войны на Донбассе Андрей Кулиш (Харитон Старский).

Украинские и российские военый на параде 9 Мая во времена Януковича Facebook Харитона Старского

"Победобесие в Киеве, 2010 год. Если вы чувствуете внутренний дискомфорт, просматривая эти фото, я вас поздравляю: тест прошли. Если же у вас возникает ностальгия, радость за дедов и грусть по проср*ному государству, где так вольно дышит человек, у меня плохие новости: кажется, вы ошиблись страной", – написал защитник.

"Кстати, первое фото очень красноречиво. Пройдет всего четыре года, и вот эти, кто несет триколор, срежут с себя шевроны, захватят Крым, будут азартно так, без всяких угрызений совести "пострелювать" на Донбассе в тех, кто идет в соседней колонне", – подчеркнул он.

В комментариях под снимками украинцы также выразили возмущение и удивились тому, насколько все поменялось за 10 лет.

Парад на 9 Мая во времена Януковича Facebook Харитона Старского

Парад на 9 Мая во времена Януковича Facebook Харитона Старского

Парад на 9 Мая во времена Януковича Facebook Харитона Старского

"Что характерно, за все время Яныка, парады на День Независимости не проводились. Зато 9 Мая и День освобождения Киева постоянно "уважали", "Всего 10 лет, а какой разрыв!", "Смотришь на это дерьмо и понимаешь, для чего нам нужен был Майдан!!! Преклоняюсь перед всеми теми, кто тогда выстоял!", "Минут пять всматривалась в первое фото, не фотошоп ли это. Настолько уже далеко и привыкли к украиноцентризму. И еще: мне больше нравится, когда на параде на Майдане – американские и британские флаги", "Как будто две разных реальности – тогда и сейчас", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили об историческом видео, на котором было запечатлено освобождение Мариуполя от российских оккупантов. Кадры были сняты 9 мая 2014 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!