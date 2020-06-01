Один из участников комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец считает, что языковой вопрос придуман искусственно, чтобы рассорить украинцев с россиянами.

Такое мнение он высказал 1 июня в эфире телеканала "112 Украина". Данилец убежден, что на этом зарабатывают деньги (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Владимир Данилец Кадр "112 Украина"

"У меня мать русская, а отец – украинец. Я никогда не слышал, чтобы они друг друга упрекали своей национальностью. У нас в селе Дмитровка, где я жил, были евреи, поляки, белорусы, украинцы, русские. Все друг друга понимали. Вот этого не было: "Чому ти балакаєш цією мовою?" Это искусственно придумано для того, чтобы мы с вами ссорились, чтобы ненавидели друг друга, и на этом ребята зарабатывают", – подчеркнул он.

По словам Данильца, главное не язык, а отношения друг с другом.

"Когда мы приходим к врачу, и нам нужно делать операцию, мы не спрашиваем, на каком языке он разговаривает. Мы просим спасти, и он спасает. Он сделал свое дело, и мы живы-здоровы. Не в языке дело, дело в отношениях", – убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости пересмотреть языковой закон, чтобы учесть позиции всех граждан.

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