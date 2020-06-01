Главная Новости
2 июня • обновлено в 02:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Участник дуэта "Кролики" вступился за русский язык. Видео

1.2т
Читать материал на украинском

Один из участников комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец считает, что языковой вопрос придуман искусственно, чтобы рассорить украинцев с россиянами.

Такое мнение он высказал 1 июня в эфире телеканала "112 Украина". Данилец убежден, что на этом зарабатывают деньги (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Владимир Данилец

Владимир Данилец

Кадр "112 Украина"

"У меня мать русская, а отец – украинец. Я никогда не слышал, чтобы они друг друга упрекали своей национальностью. У нас в селе Дмитровка, где я жил, были евреи, поляки, белорусы, украинцы, русские. Все друг друга понимали. Вот этого не было: "Чому ти балакаєш цією мовою?" Это искусственно придумано для того, чтобы мы с вами ссорились, чтобы ненавидели друг друга, и на этом ребята зарабатывают", – подчеркнул он.

По словам Данильца, главное не язык, а отношения друг с другом.

"Когда мы приходим к врачу, и нам нужно делать операцию, мы не спрашиваем, на каком языке он разговаривает. Мы просим спасти, и он спасает. Он сделал свое дело, и мы живы-здоровы. Не в языке дело, дело в отношениях", – убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости пересмотреть языковой закон, чтобы учесть позиции всех граждан.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
русский язык украинский язык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги