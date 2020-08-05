Участковых в Украине заменят шерифы: у Авакова анонсировали реформу.

В Украине реформируют институт участкового – его постепенно будут заменять полицейские громады, которые будут работать по аналогии с шерифом.

Об этом в эфире канала Украина 24 рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко. Полицейский постоянно будет находится в общине.

"Полиция – это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма – полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают", – сказал он.

По словам Мартыненко, полицейский громады будет работать как шериф: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования.

"Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать. И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии – местный шериф, который постоянно со всеми общается", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для поддержки психического здоровья сотрудников в Национальной полиции Украины могут ввести капелланскую службу.