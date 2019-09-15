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15 сентября • обновлено в 19:55
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"У*бывай отсюда!" В Харькове избили подростка после "Марша Равенства". Видео

6.3т Читать материал на украинском

В Харькове толпа агрессивных молодых людей избила подростка-участника "Марша равенства".

Видео опубликовано в Twitter StudMedia. Сообщается, что после митинга происходит активная "охота" на его участников.

На кадрах видно, как десятки парней преследуют подростка и пинают его ногами. Попытавшись убежать, парень споткнулся и упал, после чего толпа бросилась его добивать.

При этом за инцидентом наблюдали множество прохожих, которые не спешили вмешаться в драку.

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"Животные", "Сборище дегенератов", "Позор Харькова, звери!" "Печально, что Харьков город рабов, а не свободных людей", "Боже, сколько ненависти", - возмущаются пользователи сети.

"У*бывай отсюда!" В Харькове избили подростка после "Марша Равенства". Видео
"У*бывай отсюда!" В Харькове избили подростка после "Марша Равенства". Видео
"У*бывай отсюда!" В Харькове избили подростка после "Марша Равенства". Видео
"У*бывай отсюда!" В Харькове избили подростка после "Марша Равенства". Видео
"У*бывай отсюда!" В Харькове избили подростка после "Марша Равенства". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на "Марше равенства" разгорелся скандал из-за участников-военных.

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Место
Украина Харьков
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Тут главное вовремя выключить камеру чтобы толерантная Европа не увидела чего лишнего
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Типа активные гоняются за пассивными?
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