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7 ноября • обновлено в 16:54
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Убытки в 318 миллионов: суд обязал НАБУ взяться за директора ГБР Трубу

1.3т Читать материал на украинском

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении руководителя ГБР Романа Трубы.

Об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября 2019 года, передает Эспрессо. В документе указано, что в суд обратился гражданин Гец И.В. с жалобой об уголовном правонарушении, совершенном директором Государственного бюро расследований Романом Трубой по ч. 3 ст. 382 УК Украины "Невыполнение судебного решения".

В письме истца говорится, что Труба совершил противоправные действия для избежания уголовной ответственности Сумской областной государственной администрации за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины "Служебная халатность".

Роман Труба

Роман Труба

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Речь идет о распределении в 2015-2019 годах между распорядителями бюджетных средств низшего уровня бюджетных ассигнований госфонда регионального развития в сумме 661,1 миллиона гривен, на основании тех инвестиционных проектов, необходимость реализации которых была необоснованна, в соответствии с законом. Это привело к нанесению государству ущерб в размере примерно 318,1 миллионов гривен.

При этом, к тем руководящим должностным лицам Сумской областной государственной администрации, совершивших это преступление, непосредственно принадлежал в настоящее время первый заместитель министерства развития общин и территорий Живицкий Д.А., занимая тогда должность руководителя аппарата Сумской ОГА.

Убытки в 318 миллионов: суд обязал НАБУ взяться за директора ГБР Трубу

Эспрессо

Убытки в 318 миллионов: суд обязал НАБУ взяться за директора ГБР Трубу

Эспрессо

Убытки в 318 миллионов: суд обязал НАБУ взяться за директора ГБР Трубу

Эспрессо

Убытки в 318 миллионов: суд обязал НАБУ взяться за директора ГБР Трубу

Эспрессо

Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала. Как сообщал OBOZREVATEL:

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Роман Труба
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