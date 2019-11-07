Убытки в 318 миллионов: суд обязал НАБУ взяться за директора ГБР Трубу

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении руководителя ГБР Романа Трубы.
Об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября 2019 года, передает Эспрессо. В документе указано, что в суд обратился гражданин Гец И.В. с жалобой об уголовном правонарушении, совершенном директором Государственного бюро расследований Романом Трубой по ч. 3 ст. 382 УК Украины "Невыполнение судебного решения".
В письме истца говорится, что Труба совершил противоправные действия для избежания уголовной ответственности Сумской областной государственной администрации за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины "Служебная халатность".
Роман Труба
LIGA.net
Речь идет о распределении в 2015-2019 годах между распорядителями бюджетных средств низшего уровня бюджетных ассигнований госфонда регионального развития в сумме 661,1 миллиона гривен, на основании тех инвестиционных проектов, необходимость реализации которых была необоснованна, в соответствии с законом. Это привело к нанесению государству ущерб в размере примерно 318,1 миллионов гривен.
При этом, к тем руководящим должностным лицам Сумской областной государственной администрации, совершивших это преступление, непосредственно принадлежал в настоящее время первый заместитель министерства развития общин и территорий Живицкий Д.А., занимая тогда должность руководителя аппарата Сумской ОГА.
Эспрессо
Эспрессо
Эспрессо
Эспрессо
Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала. Как сообщал OBOZREVATEL:
первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.
Управляющий партнер адвокатской объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также бюро используется в интересах страны-агрессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от директора Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации с ГБР.
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