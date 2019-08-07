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Убивали за колосок — как начался геноцид украинского народа

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Комунистическим режимом 7 августа 1932 был принят так называемый "Закон о пяти колосках". Официально же документ имел такое название – "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности".

OBOZREVATEL собрал информацию о репрессивном законе, который стал первым шагом к Голодомору в Украине.

У рабочих отбирают хлеб

У рабочих отбирают хлеб

espreso.tv

Так, согласно закону, за хищение колхозного и кооперативного имущества было предусмотрено наказание в виде расстрела с конфискацией всего имущества. При смягчающих обстоятельствах приговор мог быть изменен на лишение свободы сроком не менее 10 лет с конфискацией всего имущества. Амнистию в таких случаях было исключено.

"Закон о пяти колосках" стал одним из самых жестоких. Если сравнивать его с тогдашним законодательством, то умышленное убийство каралось заключением до 10 лет, а кража чужого имущества – тремя месяцами принудительных работ.

Власть не смотрела, кого наказывать, под расстрел могли попасть даже дети. По некоторым сведениям, в течение года по этому закону было осуждено 150 тыс. Человек, в том числе и детей.

Люди умирали с голоду прямо на улице

Люди умирали с голоду прямо на улице

espreso.tv

Население было загнано в замкнутый круг – крестьяне должны были выполнять нереальные планы хлебосдачи и были обречены на голодную смерть, потому что любые попытки спастись от голода блокировались. Кроме того, они не могли купить хлеба в городах, устроиться работать на промышленных предприятиях или переехать на другую территорию, поскольку такие действия также имели жестокие последствия. В то же время села были наполнены бригадами, которые занимались обыском и конфискацией продовольствия.

Заморюючы голодом крестьян, СССР продолжал экспортировать зерно за границу (в 1932-м – 173 млн тонн, в 1933-м – 168 млн тонн, в течение следующих лет больше показатель был достигнут только в 1938-м).

Закон действовал до 1947 года, но пик его применения пришелся именно на 1932-1933-й – годы Голодомора в Украине.

Голодомор 1932-1933-го считают геноцидом украинского народа, организовало руководство ВКП (б) и правительство СССР путем создания искусственного массового голода. Это привело к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как Советский Союз уничтожал доказательства Голодомора в Украине.

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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Потомки кровавого грузина Джугашвилли должны ответить за его преступления - Мишыко на виселицу.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Тупорылое укроинство продолжает трындеть про геноцид, не понимая в силу генетического слабоумия значения этого слова. Голод в СССР(во многих республиках, а не только в УССР) был, безусловно, трагедией, но к геноциду отношения не имеет.Вас чё, в гугле забанили?
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