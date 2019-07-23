Убивали топорами: в Украине нашли массовое захоронение женщин и детей. Жуткие фото

На Житомирщине обнаружили останки 29 человек, жестоко убитых чекистами в период становления советской власти в 1919-1921 годах.

Соответствующие фото опубликовали на странице историко-патриотического объединения "Пошук" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"С 19 по 21 июля ИПО "Пошук" проводило поисковые работы на месте массового убийства гражданских лиц в период становления советской власти, примерно 1919-1921 годы. Всего было эксгумированы остатки 29 человек. Большая часть из них – это маленькие дети и женщины. Общее количество найденных останков людей за все время составляет 173. Работы в данном месте будут в дальнейшем продолжены, так как это еще не конечная цифра", – сказано в сообщении.

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

Как уточнили пользователи в комментариях, братская могила находится на территории села Шумск под Житомиром, уничтоженного в 1952 году ради строительства танкового полигона.

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

Facebook ИПО "Пошук"

События тех времен описаны в документальном фильме "Шумск". В ленте идет речь о женщинах и детях, которых жестоко убивали саблями и топорами и бросали раздетыми в яму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Чертков под Тернополем во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии на свалку вывезли человеческие останки из 14 могил.

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