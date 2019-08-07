"Убирать не будем!" Скандал с украинцами и флагом России в Испании получил продолжение

Администрация испанского отеля не намерена избавляться от флага России в своем ресторане только потому, что об этом попросили туристы из Украины.

По их убеждению, символ установлен, чтобы отдыхающие знали о наличии в заведении российских блюд, сообщает URA.RU со ссылкой на слова сотрудников гостиницы.

Напомним, что накануне в одном из отелей Испании по просьбе украинцев не захотели убрать флаг России, развешенный в их ресторане, а взамен оскорбили и даже оштрафовали постояльцев.

Скандал в отеле Испании Facebook David Plaster

"Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать. Гости жаловались на ресепшне, что везде напишут о нашем заведении. Угрожали, что все узнают, что наш отель "черная точка для украинцев", — сказано в сообщении.

При этом в отеле заверили, якобы у них всегда останавливалось много туристов из Украины, и никогда ранее они не жаловались на наличие там российского символа.

"Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем", — наотрез отказали испанцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские туристы попросили администратора испанского отеля убрать флаг РФ, чтобы семьи, в которых есть погибшие от рук российских военных, не чувствовали себя ужасно во время ужина. Из-за этого на них посыпались оскорбления. Позже украинцы обратились к туроператору с просьбой переселить их в другой отель, однако им лишь выставили штрафы за снятие брони.

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