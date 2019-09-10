Таксист отвез в лес и изнасиловал: как работают популярные сервисы в Украине

В Украине за рулем такси можно встретить водителей с криминальным прошлым и наркозависимых. Uclon, Uber не просят медицинских справок и берут на работу практического любого желающего.

Сами таксисты также подвергаются нападениям со стороны пассажиров, их даже убивают. Как говорят некоторые участники этого рынка, в Украине не работают законы, которые должны были бы защитить обе стороны.

Подробнее о том, когда и почему опасно пользоваться сервисами такси – в материале OBOZREVATEL.

В такси может пойти работать человек с туберкулезом

Рада собирается рассмотреть законопроект "О такси", который разработал Офис эффективного регулирования (возглавляемый действующим премьером). Причем организация существует на деньги ЕС, а в обсуждении закона принимали участие Uber и Uklon. Хотя в европейских странах Uber запрещают, штрафуют или ограничивают. Так, например, в прошлом году против Uber взбунтовались водители Барселоны и Мадрида. А в Украине же, напротив, предлагают легализовать хаос.

Если этот законопроект поддержат депутаты, то рынок такси на законных основаниях уйдет в тень: ни таксометров, ни лицензий, ни проверок, ни медицинского обследования не будет. В таком случае за рулем может оказаться человек, судимый за насилие. Или человек с инвалидностью.

Глава Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк считает, что на рынке такси сейчас и так происходит хаос.

И до появления сервисов на рынке такси царил хаос 112

"Государство обязано защищать как пассажиров, так и водителей, но они этого не делают, законы не работают. В таксисты сегодня может пойти работать даже человек, больной туберкулезом. И человек, который уже не раз сидел, и наркоман, алкозависимый. Человек с плохим зрением, с плохим слухом. Поэтому на пассажиров нападают, насилуют. Одна из причин, что появились сервисы такси, которые абсолютно не проверяют, кого берут на работу и не несут ответственность ни за что. Они просто предоставляют услуги такси и все", – считает Антонюк.

Хотя надо отметить, что и до появления сервисов в Украине рынок такси был разрушен. Появлялись десятки, если не сотни компаний, чьи диспетчера сидели на кухне дома и просто принимали заказы. Точно так же никто не следил за тем, в каком виде водители отправляются на линии, на каких машинах. А также не несли никакой ответственности в случае конфликтов.

"Сервисы в погоне за прибылью не следят за тем, что водители перерабатывают, а потом засыпают за рулем. У них там система бонусов так выстроена, что люди вынуждены работать более чем 12 часов в сутки", – считает Антонюк.

Что касается нападений на самих таксистов, то Антонюк считает, что это последствие роста преступности в обществе. "Показательны два последних случая, когда водителей убивали. Это все из-за того что в целом в стране растет преступность", – говорит Антонюк.

Подвез из ресторана и изнасиловал

В Киеве произошел дикий случай. Жительница Голосеевского района поздно вечером возвращалась из ресторана домой и поймала попутное такси, машина оказалась марки Renault с наклейкой Uklon. По пути таксист вместо того, чтобы отвезти пассажирку домой выехал в лес на Новоирпенской трассе, изнасиловал женщину, а потом еще заставил перечислить 4,5 тысячи гривен на его карточку.

Как заявили в полиции Киева, благодаря видеокамерам возле ресторана удалось очень быстро установить номера машины и найти преступника. Таксистом оказался 41-летний мужчина, который признался в преступлении. По его словам, пассажирка оказалась в состоянии алкогольного опьянения, и он решил воспользоваться ее беспомощностью. К тому же он еще и забрал ее золотые украшения.

В такси стало опасно ездить 112

Против таксиста открыто дело по ч.1 ст. 152 УК Украины (изнасилование), а также ч.1 ст. 185 УК Украины (кража).

Нередко между водителями и пассажирами такси возникают конфликты 5 канал

А весной в столице возле Бессарабского рынка таксист и пассажир подрались. Спор возник из-за оплаты за проезд. Как выяснилось, водитель такси назвал сумму 200 грн, но у пассажира наличными оказалось только 100 грн. По словам пассажира Евгения, он предложил водителю недостающую сумму перечислить на карточку. Но тот отказался и заблокировал двери автомобиля. У них возникла драка, водитель даже душил парня ремнем безопасности, а пассажир ударил его кулаком в лицо. В результате пришлось вызывать полицию.

За водителями следят с помощью рейтингов

Маркетинг-директор сервиса "Уклон" Даниил Ваховский говорит, что за качеством работы своих водителей они следят с помощью рейтингов, который формируют пассажиры.

У многих водителей теперь медицинские справки не проверяют Вести

"Мы не берем медицинские справки, потому что в украинских реалиях они в большинстве своем утопия. Посмотрите в интернете, купить справку можно за 99 грн. Мы следим за тем, какие оценки выставляют пассажиры. К тому же на недобросовестного водителя, если он хамит, грубит, можно пожаловаться у нас на сервисе, и на все жалобы мы реагируем. Вплоть до того, что этот водитель будет отключен от сервиса", – говорит Ваховский.

Убили и закопали

Недавно в Запорожской области нашли тело таксиста, который пропал в ночь с 30 на 31 августа вместе со своим автомобилем Geely. Как сообщили в полиции, двое мужчин наняли таксиста для поездки по области, но по пути убили его, а тело закопали. Машину за сутки преступники даже успели продать. Их задержали, начато производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Таксиста закопали прямо в поле Нацполиция

Чуть ранее в столице на Окружной дороге очевидцы увидели, как остановилось такси, и оттуда вытолкали молодого человека всего в крови. У него оказалось ножевое ранение горла, 22-летний парень скончался на глазах у прохожих, успев только сказать слово "такси". Полиция задержала преступников. Ими оказались 34-летний мужчина и 25-летняя женщина из Молдовы, в машине во время убийства мог находиться и их ребенок. По крайней мере, полиция обнаружила на одежде ребенка следы крови. Как выяснилось, убитым оказался водитель такси, который взял этих пассажиров.

На месте убийства молодого водителя на Окружной в столице Нацполиция

Задержанный за убийство приехал из Молдовы Нацполиция

Водитель разговаривал сам с собой

На форумах украинцы рассказывают о неадекватном поведении некоторых водителей такси. Нередко среди них попадаются наркоманы.

"Сегодня вечером соседи задержали во дворе таксиста Uber. Водитель был в неадекватном состоянии, стоял возле припаркованого авто и разговаривал сам с собой, пошатывался, приставал к прохожим, что вызвало внимание к его персоне. Парни решили его "придержать", забрали ключи, вызвали полицию и не дали уехать, чтобы он на дороге не создал ДТП, в машине у таксиста валялись шприцы. Когда полиция приехала, оказалось что таксист сидевший и имеет множество постановлений за нарушение ПДД по базе, его увезли на освидетельствование", – пишет одна из пользователей на форуме.

Советчица kidstaff

Другая рассказывает, что уже во время поездки заметила, что таксист в неадекватном состоянии, вероятно, под действием наркотиков. "Я ехала и молилась, так страшно мне никогда не было", – сообщает женщина.

Советчица kidstaff

Советчица kidstaff

Не разговаривайте и звоните другу

Николай, таксист с опытом работы более двадцати лет, считает, что надо соблюдать элементарные меры безопасности, чтобы не нарваться на неадекватного водителя.

Прежде чем сесть в такси, посмотрите на водителя Факты

"Я сам раньше работал в службах такси, где нас проверяли, но все равно попадались и те, кто воровал у пассажиров, и был пьяный за рулем, и конфликтовал с людьми. Сейчас работаю на одном из сервисов такси. Так вот что я скажу. Если вы вызвали такси, то прежде чем садиться посмотрите на водителя. Вам никто не запрещает отказаться от поездки и вызвать другую машину. Так же если вы заметили по дороге, что с водителем что-то не то, просите остановить, расплачиваетесь за это расстояние, а потом сообщаете в службу такси или на сервис", – говорит Николай.

Также он советует, особенно женщинам, в салоне автомобиля обязательно позвонить или сделать вид что кому-то звоните и громко сказать, что едете в такси такой-то марки и с таким номером. "Скажите номер такой, красная Тойота, встречай, буду через 15 минут, еду в районе такой-то улицы. Все, водитель уже поймет, что о нем знают, и не будет совершать каких-то действий", – советует таксист.

Также он советует не вступать в разговоры с водителем, если он вам неприятен. "Я знаю, что пассажиры с таксистами даже в рукопашную переходили, когда речь заходила о политике, выборах. Не поддерживайте такие разговоры, все люди разные", – говорит Николай.

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