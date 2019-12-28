"Убили Небесную сотню еще раз!" Украинцы вышли под СИЗО из-за освобождения "беркутовцев". Видео и фотофакт

Украинцы бурно отреагировали на решение суда отпустить под личное обязательство бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстрелах на Институтской в 2014 году, для обмена пленными с "Л/ДНР".

Граждане буквально разделились на два лагеря – тех, кто выступил за такой шаг для освобождения украинцев, и тех, кто жестко раскритиковал поблажку для подозреваемых. Под СИЗО, где содержались фигуранты громкого дела, устроили протест (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Под Лукьяновским следственным изолятором прошла потасовка между активистами и полицией. Все больше людей по призыву в соцсетях начали собираться под зданием.

Украинцы вышли под СИЗО из-за освобождения "беркутовцев" Facebook Василия Волоцюги

Под СИЗО приехали 4 автобуса с Национальной гвардией.

Facebook Владимира Кошовенко

Facebook Владимира Кошовенко

Facebook Владимира Кошовенко

Facebook Владимира Кошовенко

Facebook Владимира Кошовенко

Telegram Андрея Павловского

Telegram Андрея Павловского

Telegram Андрея Павловского

В сети начался небывалый ажиотаж. За считанные минуты соцсети взорвали мнения как известных политиков, активистов, волонтеров, так и обычных граждан.

Для многих освобождение бывших бойцов "Беркута" стало ударом. "Это катастрофа, мина под основой государственности", - написал политолог Павел Нусс.

"Вот мы и выяснили, что мертвых можно убить еще раз. И Небесную сотню, и всех, кто на фронте", - отметил военный Андрей Шор.

"Нельзя отдавать убийц Майдана, которых мы даже не осудили. Нельзя позволять России переписать нашу историю. Потому что с нас снова слепят малороссию", - отреагировал пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Сам лидер "Европейской солидарности" призвал власти не поддаваться на провокации Кремля.

"Решение об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственных заказчиков преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику – Путина и его марионетке Януковичу", – написал он в соцсети.

"Ну что, можно считать отныне, что госпереворот и теракты нормальные такие развлечения, за которые ничего не будет", "Это крах государственности", "Богиня Фемида в реанимации", – присоединились другие пользователи.

Нашлись те, кто привел аргументы за освобождение бывших бойцов – ведь это решение открывает путь пленным украинцам, которые годами находились в "Л/ДНР", домой.

Адвокат Маси Найем написал о тяжелом моральном характере такого решения. Он напомнил, что любая жизнь - самая высокая ценность.

Волонтер и Блогер Наталья Юсупова призвала не поднимать шума, который может закрыть путь в Украину ее героям. "Не говорите, что обмен неравноценный! Пусть вернут родным и близким наших парней, которые несколько лет не слышали своих матерей, детей и близких", – подчеркнула она.

Юсупову поддержала сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Дискуссия между противниками и сторонниками выдачи "беркутовцев" на обмен продолжилась.

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