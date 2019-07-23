Убили на глазах побратимов: всплыли подробности трагедии на Донбассе

В день парламентских выборов 21 июля на Донбассе вместе с погибшими воинами ВСУ Семеном Румигиным и Никитой Скитченко ранили также их побратимов Дениса и Ростислава, которые так и не смогли опомниться после ужасной трагедии.

Подробностями того дня поделился в Facebook главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, куда поступили бойцы, Сергей Рыженко.

"Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами. Населенный пункт Счастье, 8:30 утра, группа бойцов по известной дороге возвращалась со службы", – начал он рассказ.

Погибшие на Донбассе Семен Румигин и Никита Скитченко

"Первым шел Никита, родом из Луганской области, внезапно взрыв, ему оторвало ногу. Зубами достал жгут, накладывая его на ногу. Дениса и Ростислава откинуло взрывной волной, сорвало каски. Они наши земляки, родом из Днепропетровской области (из Павлограда и Марганца). Денис взял у Ростислава шприц-тюбик с обезболивающим препаратом, подполз к Никите, сделал инъекцию. Семен постарался эвакуировать раненого", – написал Рыженко.

Далее произошел еще один взрыв, в результате которого Семен и Никита погибли, а Денис и Ростислав получили контузию и акубаротравму. Они были доставлены в больницу им. Мечникова.

Трагедия на Донбассе Politeka.net

"Лучшие врачи восстанавливают слух, последствия контузии и душевное равновесие. Они каждую минуту вспоминают страшную картину этого дня. Чтобы жить дальше, им необходима постоянная помощь опытных врачей – лечащих не только контузии, а и травмы души. Физические ранения заживают. Они ждут жен и детей в своих палатах", – поделился Рыженко.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов погибли на Донбассе, еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Это произошло, когда защитники Украины двигались к наблюдательному посту взводного опорного пункта.

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