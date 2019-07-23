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Убили на глазах побратимов: всплыли подробности трагедии на Донбассе

8.9т Читать материал на украинском

В день парламентских выборов 21 июля на Донбассе вместе с погибшими воинами ВСУ Семеном Румигиным и Никитой Скитченко ранили также их побратимов Дениса и Ростислава, которые так и не смогли опомниться после ужасной трагедии.

Подробностями того дня поделился в Facebook главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, куда поступили бойцы, Сергей Рыженко.

"Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами. Населенный пункт Счастье, 8:30 утра, группа бойцов по известной дороге возвращалась со службы", – начал он рассказ.

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Погибшие на Донбассе Семен Румигин и Никита Скитченко

Погибшие на Донбассе Семен Румигин и Никита Скитченко

"Первым шел Никита, родом из Луганской области, внезапно взрыв, ему оторвало ногу. Зубами достал жгут, накладывая его на ногу. Дениса и Ростислава откинуло взрывной волной, сорвало каски. Они наши земляки, родом из Днепропетровской области (из Павлограда и Марганца). Денис взял у Ростислава шприц-тюбик с обезболивающим препаратом, подполз к Никите, сделал инъекцию. Семен постарался эвакуировать раненого", – написал Рыженко.

Далее произошел еще один взрыв, в результате которого Семен и Никита погибли, а Денис и Ростислав получили контузию и акубаротравму. Они были доставлены в больницу им. Мечникова.

Трагедия на Донбассе

Трагедия на Донбассе

Politeka.net

"Лучшие врачи восстанавливают слух, последствия контузии и душевное равновесие. Они каждую минуту вспоминают страшную картину этого дня. Чтобы жить дальше, им необходима постоянная помощь опытных врачей – лечащих не только контузии, а и травмы души. Физические ранения заживают. Они ждут жен и детей в своих палатах", – поделился Рыженко.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов погибли на Донбассе, еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Это произошло, когда защитники Украины двигались к наблюдательному посту взводного опорного пункта.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС ВСУ Донбасс Новости Донбасса
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Эхххх не повезло рагулям... а могли бы и дальше убивать, насиловать, мародёрствовать во славу укроини!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Мины не надо было разбрасывать где попало! А то по пьянки поставят мины и забудут! Так что сами виноваты!
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Воин Никита пошел по малину, Воин Никита наткнулся на мину… Долго я буду видеть во сне Его голубые глаза на сосне.
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