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5 декабря • обновлено в 11:34
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Убили монтировкой: на Донетчине произошло ужасное ЧП с супругами

1.3т
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На Донетчине в селе Калиново человек монтировкой забил до смерти супругов.

Тела 49-летнего мужчины и его жены 42 лет нашли в доме, в котором они жили, сообщает "УНН" с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

У обоих погибших имеются признаки насильственной смерти: раны головы и тела.

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Полицейские установили, что накануне вечером к ним пришел знакомый, который был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина набросился на супругов с монтировкой и убил их. После этого скрылся с места преступления.

Причины инцидента пока неизвестны.

Подозреваемый задержан. Полиция проводит расследование и устанавливает мотивы совершения преступления.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Коломыя (Ивано-Франковская область) были найдены мертвыми известный меценат Михаил Петров с его женой.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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