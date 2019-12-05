Убили монтировкой: на Донетчине произошло ужасное ЧП с супругами

На Донетчине в селе Калиново человек монтировкой забил до смерти супругов.

Тела 49-летнего мужчины и его жены 42 лет нашли в доме, в котором они жили, сообщает "УНН" с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

У обоих погибших имеются признаки насильственной смерти: раны головы и тела.

В Донецкой области жестоко убили супругов

Полицейские установили, что накануне вечером к ним пришел знакомый, который был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина набросился на супругов с монтировкой и убил их. После этого скрылся с места преступления.

Причины инцидента пока неизвестны.

Подозреваемый задержан. Полиция проводит расследование и устанавливает мотивы совершения преступления.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Коломыя (Ивано-Франковская область) были найдены мертвыми известный меценат Михаил Петров с его женой.

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