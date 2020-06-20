"Убили котов, подожгли дом": подорванная на Донбассе активистка заявила о покушениях

Бывшая пленница "ДНР" Валентина Бучок, которая подорвалась на растяжке в собственном дворе 20 июня, заявила о неоднократных покушениях на ее жизнь.

Как сообщает ТСН, женщина и раньше заявляла об угрозах и запугиваниях, а теперь убеждена, что злоумышленники попытаются ее добить.

По словам женщины, это было уже третье покушение на ее жизнь. Весной прошлого года был подожжен ее дом, который успели вовремя потушить, а через некоторое время злоумышленники поставили во дворе растяжку с гранатой, которую заметил муж.

Кроме того, женщину неоднократно запугивали, убив даже ее животных, перед тем похитив их.

"27 декабря 2018 года убили тех кошек и подбросили. Затем наливали кровь во дворе. А потом пожар, растяжка и вот результат", – рассказала Валентина Бучок.

Сообщается, что на месте взрыва 20 июня во дворе женщины работали следователи и эксперты. По информации полицейских, вероятнее всего, это была "растяжка" – граната с веревкой, которая взорвалась, когда Валентина толкнула калитку.

"Взрывотехники изъяли фрагменты взрывного устройства. Когда будет проведен их анализ, то мы действительно сможем сказать, что это было – граната или иное взрывное устройство", – рассказал инспектор Бахмутского отделения полиции Павел Дьяченко.

По предположениям женщины, покушаться на нее могли бандиты из Донецка. И если это так, то Валентина говорит, что они ее обязательно добьют. Но кроме боевиков "ДНР", у Валентины был конфликт и с руководством одной очень мощной энергетической компании, с которой она судится за зарплату.

Что касается нынешнего состояния женщины, в сюжете сказано, что Валентина была доставлена в больницу, где ей сделали операцию. Врачи извлекли из ее тела десятки осколков. В окровавленных бинтах женщину трудно узнать, отметили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области 20 июня было совершено покушение на бывшую пленницу "ДНР" Валентину Бучок, которая является важным свидетелем преступлений террористов на Донбассе.