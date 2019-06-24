Убили 50 детей: полиция забила тревогу и срочно обратилась к Верховной Раде

С начала 2019 года в Украине убили более 50 детей, в связи с чем полиция попросила Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.

Как сказано в сообщении пресс-службы, нардепов призвали рассмотреть законопроект №6607. "Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих личностей", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

"К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - добавил Князев.

Сергей Князев npu.gov.ua

брифинг полиции npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Украину всколыхнуло убийство под Одессой 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую искали сотни людей и нашли в выгребной яме. В ее убийстве признался 22-летний сосед.

Также накануне в Киеве нашли мертвым 9-летнего Захара Черевко. Ребенка нашли в озере Вырлица, недалеко от дома, где он жил. Выяснилось, что мальчик дружил и проводил много времени с убийцей.

Также в Переяслав-Хмельницком произошло резонансное убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок умер из-за сотрудников полиции, которые устроили стрельбу ради развлечений и случайно попали ему в голову.

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