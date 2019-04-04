Утопила младенца и убила двойню алкоголем: чудовищные подробности о горе-матери на Сумщине

В поселке Недригайлов Сумской области местные жители до сих пор не могут прийти в себя от поступка односельчанки. В начале марта 27-летняя мать родила ребенка, выбросила его в ведро с отходами, а вечером отнесла к речке.

Полиция смогла вычислить горе-мать только по следам на огороде, которые вели к реке и обратно. Как рассказали OBOZREVATEL в Недригайловской сельской раде, этой женщине уже несколько раз предлагали провести медицинскую манипуляцию, чтобы она не могла иметь детей, поскольку ранее ее уже лишили родительских прав на двух сыновей. Но она категорически отказалась.

Двоих детей уже забрали

В Недригайлово жители не могут поверить, что такое преступление могло произойти у них.

"Тут ведь все на виду, все друг друга знают. Никто даже не подозревал, что эта Тамилка снова беременная. Когда младенца нашли, подумали, что рядом проходит трасса, и кто-то, проезжая мимо, вот так выкинул ребенка. Но когда полиция сказала, что это Тамилка, то люди просто разгневались. Да не имеет права она на детей!" – возмущается в беседе с OBOZREVATEL местная пенсионерка Людмила Владимировка.

Под этим мостом нашли младенца Нацполиция

В поселке 27-летняя Тамила появилась несколько лет назад, когда приехала учиться в ПТУ. Но училище она не закончила, встретила своего сожителя Виталика, с которым до сих пор и проживает.

Как рассказала нам начальник отдела по делам детей и молодежи Недригайловской сельской рады Светлана Сопик, в 2015 году эту женщину лишили прав на двух сыновей 2009 и 2011 годов рождения. Сейчас оба мальчика живут в других семьях.

Двойняшки умерли от алкоголя

После этого женщина снова забеременела. Это было несколько лет назад.

"На учет к врачу она не вставала. Мы уже с врачом пришли к ним в дом и по внешним признакам он сказал, что она ждет ребенка, хотя она все отрицала. Удалось уговорить ее встать на учет, провериться. Она не хотела, говорила, что рожать будет дома, как ее предки. Но они надеялись получать пособие на детей. А для этого нужны документы из роддома, только поэтому согласилась прийти в больницу. Она ждала двойню, двух мальчиков. Но дети замерли еще в утробе от того, что она злоупотребляла алкоголем", – рассказала OBOZREVATEL Светлана Сопик.

Все произошло в этом доме Нацполиция

После этой истории, по ее словам, врачи предложили женщине провести манипуляцию, установить специальную спираль, чтобы не беременела. Но она написала отказ.

Социальная служба даже настояла на том, чтобы эта женщина прошла лечение от алкоголизма. "Ей сделали капельницы, и полгода она не пила. Мы им помогали дровами. У них в доме развалилась печь, пока они не злоупотребляли спиртным, то отремонтировали ее, купили холодильник. Но на этом все закончилось. Дальше лечиться она не захотела. А нас теперь и во двор к себе они не пускают", – жалуется Сопик.

О беременности никто не знал

А о последней беременности этой женщины никто в селе даже не подозревал, поскольку ходила она в зимней одежде, и живота не было заметно.

Горе-мать утверждала, что не знала о беременности Нацполиция

"Когда в полицию позвонили и сообщили о страшной находке в реке, все подумали, что это не местные. Но полиция все-таки пошла к этой женщине и увидела следы на снегу, которые через огород вели к реке и назад", – рассказывает Сопик.

Когда полицейские пришли в дом к этой семье, то сразу заметили следы недавних родов. Роженица была пьяна. Она даже не отрицала, что недавно родила ребенка, но младенца в доме не было.

В отделении полиции она уже призналась, что родила ребенка в ведро с отходами. По ее словам, она даже не подозревала, что беременна, просто ей утром стало плохо, она села на ведро с отходами и "вот так получилось". Экспертиза установила, что младенец захлебнулся. Сейчас женщине вручено подозрение по ст. 117 КК Украины (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка). Правда, пока она находится дома.

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