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25 февраля • обновлено в 12:00
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Убил топором и сжег: появились детали жестокого убийства двух женщин под Запорожьем

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Мужчиной, которого подозревают в поджоге двух женщин на свалке под Запорожьем, оказался 30-летний местный житель. Однако, в сельсовете о нем нет никакой информации.

Об этом говорится в сюжете "НТН". Убийство произошло 23 февраля в селе Преображенка. В полиции рассказали, что в тот день трое местных жителей собирали металлолом на свалке, и между ними произошел конфликт.

"В результате мужчина схватил топор и ударил по голове молодую женщину. Затем чтобы избавиться свидетеля события нанес телесные повреждения и старшей женщине", – рассказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

Появились детали зверского убийства женщин под Запорожьем

Скриншот

Затем молодой человек поджег тела, рассчитывая скрыть следы двойного убийства.

В полиции добавили, что подозреваемому 30 лет и он местный. Однако, в сельсовете о нем нет никакой информации.

Появились детали зверского убийства женщин под Запорожьем

Скриншот

"У нас там женщина живет, и к ней пристал какой-то мужчина, какой он, кто, откуда, я даже не знаю", – рассказал председатель Преображенской объединенной территориальной общины Владимир Сидун.

Вместе с тем, местные жители сообщили, что старшая убита женщина Лариса получала пенсию, но денег семье не хватало. Как рассказала директор школы, где Лариса работала уборщицей, финансовые проблемы у семьи были постоянно, поэтому ее члены были вынуждены собирать пластиковые бутылки.

Появились детали зверского убийства женщин под Запорожьем

Скриншот

"Это была открытый, добродушный человек, который всегда был в настроении. Определенные финансовые проблемы в семье были", – отметила она.

Как писал OBOZREVATEL, в селе Преображенка Запорожской области задержали подозреваемого в поджоге и убийстве двух женщин.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Запорожье
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Цэ угзpaиньзьке мир, цэ Новая Санжария!
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