"Худшее наказание – жить без нее": за что подросток жестоко зарезал школьницу в Харькове

Жуткая трагедия потрясла Харьков – 16-летний парень Иван жестоко убил 14-летнюю девушку Лидию Шеховцову, с которой встречался. Он нанес ей десять ударов ножом и сбежал.

Полиция отыскала преступника через несколько часов, он находился в квартире своего друга. Сейчас парень ни с кем не общается, говорят, ушел в себя. Как говорят в полиции, главная причина преступления – ревность. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"У нее были цели, а он никуда не стремился"

Друзья Лидии рассказывают, что они встречались около двух лет. Сначала просто дружили, но постепенно между ними завязались более близкие отношения.

Instagram Ивана

Подруги о Лидии вспоминают с болью и не могут понять, как в голову Ивану могла прийти такая мысль.

"Она очень хорошая была, отзывчивая, добрая. А вот об Иване такого не скажешь. Да, веселый, душа компании, но он не пара ей был. Лида мечтала в летное поступать, училась, старалась, у нее цель была. А Ваня в техникуме учился, так себе. Да и не стремился он ни к чему, прогуливал. Говорят, наркотиками баловался, курил там что-то. Но я сама не видела", – рассказала OBOZREVATEL одна из подруг Лидии.

Instagram Ивана

Лида серьезно увлекалась спортом, занималась в школе воздушной гимнастики "Алмея" в Харькове. Одно из ее последних выступлений сохранилось на видео.

Также девушка занималась в детской юношеской спортивной школе "Авангард". На одной из ее страничек в соцсетях сохранилось много фото с выступлений по гимнастике в разных городах. Она даже ездила на выступления в Эстонию.

Instagram Лидии

Родители души в дочери не чаяли, она была единственным ребенком. На их личных страничках в соцсетях много фото Лидии. Знакомые говорят, что сейчас супруги просто в отчаянии от того, что произошло.

Родители души в дочери не чаяли

Девушка серьезно увлекалась гимнастикой Facebook мамы Лидии

Facebook мамы Лидии

Сам Иван на суде почти все время молчал. Но сказал, что для него самое страшное наказание – это жить без Лидии.

Убил ножом и забрал телефон

Убийство произошло в частном секторе одного из районов Харькова, недалеко от дома, где жила семья девушки. Один из знакомых Ивана рассказал подробности этой кровавой трагедии.

"Иван и Лидия очень любили друг друга. Она не хотела с ним общаться, потому что училась, у нее тренировки, и ей просто было некогда гулять с ним. Она сама ему говорила: "Ваня, учись". Но он ее не слушал. Ваня вообще спокойный, но он употреблял наркотики", – анонимно сообщил OBOZREVATEL друг.

По его мнению, все произошло после того, когда Лида в свой закрытый аккаунт в Instagram выставила фото с одноклассником. "Он сильно разозлился, потому что очень ее ревновал. Если бы Лида сказала ему, кто на фото, он бы и его убил. Ваня написал Лиде, попросил встретиться. Она отказывалась, тогда он написал ей, что убьет всю ее семью. Но она восприняла все как шутку, потому что была уверена, Ваня никогда такого не сделает. Он сказал, выйди, я тебе сюрприз сделаю. И она вышла. Но они поссорились еще больше, и тогда он начал бить ножом", – говорит знакомый.

Instagram Лидии

После этого, по его словам, Иван убежал и скрылся у знакомого. Он выставил в Instagram видео с окровавленным лицом и руками.

Иван в целом нанес девушке десять ударов кухонным ножом, который принес с собой, и прихватил ее мобильный телефон. На крик девушки вышел сосед, но было поздно.

На страничке Ивана есть много фотографий с Лидией. Последняя опубликована 14 февраля. Они вдвоем позируют в кабинке лифта, выглядят веселыми. Есть фото, где молодые люди целуются, а в комментариях друзья их поддерживают.

Последнее фото из лифта сделано 14 февраля Instagram Ивана

Сейчас парень находится в СИЗО, против него открыто производство по статье 115 УК Украины (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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