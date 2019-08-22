"Убийца, не дадим жить!" В Мариуполе освобожденному террористу подарили гроб: видео

В Мариуполе устроили необычную акцию под домом террориста "ДНР" Валерия Кирсанова, которого освободили по "закону Савченко", – ему принесли гроб с чучелом.

Соответствующие видео распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Активисты Нацкорпуса также провели пикет, растянули баннер и скандировали: "Кирсанов – убийца, пособник террористов". Он сам из дома не выходил.

В Мариуполе принесли гроб Кирсанову mrpl.city

В Мариуполе принесли гроб Кирсанову mrpl.city

Террористу, осужденному за корректировку "Градов" при обстреле микрорайона "Восточный", пообещали, что город не даст ему жить спокойно.

"Мы будем напоминать о его поступках и в дальнейшем, надеясь на то, что он покается", – подчеркнул начальник мариупольского отделения "Национального корпуса" Николай Праведников.

В Мариуполе подарили гроб освобожденному террористу mrpl.city

В Мариуполе подарили гроб освобожденному террористу mrpl.city

В Мариуполе принесли гроб Кирсанову mrpl.city

Освобожденному Кирсанову подарили гроб mrpl.city

Кирсанову принесли гроб mrpl.city

Украинцы поддержали такую акцию протеста. "Если бы еще и его туда положили – вот было бы дело!", "Предупреждение. Надеюсь, последнее", "Если сам не ляжет, то помогут. Пусть теперь под ноги смотрит", – написали в комментариях.

Отреагировал на идею Нацкорпуса и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Подобной мрази нет места на земле Украины!" – отметил он в Facebook.

В Мариуполе возле дома кирсанова (сепар) поставили гроб. pic.twitter.com/McrfF8ild8 — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) August 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходе из СИЗО Кирсанова забросали помидорами и облили зеленкой.

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