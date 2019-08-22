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"Убийца, не дадим жить!" В Мариуполе освобожденному террористу подарили гроб: видео

3.1т Читать материал на украинском

В Мариуполе устроили необычную акцию под домом террориста "ДНР" Валерия Кирсанова, которого освободили по "закону Савченко", – ему принесли гроб с чучелом.

Соответствующие видео распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Активисты Нацкорпуса также провели пикет, растянули баннер и скандировали: "Кирсанов – убийца, пособник террористов". Он сам из дома не выходил.

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В Мариуполе принесли гроб Кирсанову

В Мариуполе принесли гроб Кирсанову

mrpl.city

В Мариуполе принесли гроб Кирсанову

В Мариуполе принесли гроб Кирсанову

mrpl.city

Террористу, осужденному за корректировку "Градов" при обстреле микрорайона "Восточный", пообещали, что город не даст ему жить спокойно.

"Мы будем напоминать о его поступках и в дальнейшем, надеясь на то, что он покается", – подчеркнул начальник мариупольского отделения "Национального корпуса" Николай Праведников.

В Мариуполе подарили гроб освобожденному террористу

В Мариуполе подарили гроб освобожденному террористу

mrpl.city

В Мариуполе подарили гроб освобожденному террористу

В Мариуполе подарили гроб освобожденному террористу

mrpl.city

В Мариуполе принесли гроб Кирсанову

В Мариуполе принесли гроб Кирсанову

mrpl.city

Освобожденному Кирсанову подарили гроб

Освобожденному Кирсанову подарили гроб

mrpl.city

Кирсанову принесли гроб

Кирсанову принесли гроб

mrpl.city

Украинцы поддержали такую акцию протеста. "Если бы еще и его туда положили вот было бы дело!", "Предупреждение. Надеюсь, последнее", "Если сам не ляжет, то помогут. Пусть теперь под ноги смотрит", – написали в комментариях.

"Убийца, не дадим жить!" В Мариуполе освобожденному террористу подарили гроб: видео
"Убийца, не дадим жить!" В Мариуполе освобожденному террористу подарили гроб: видео

Отреагировал на идею Нацкорпуса и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Подобной мрази нет места на земле Украины!" – отметил он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходе из СИЗО Кирсанова забросали помидорами и облили зеленкой.

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Место
Украина Мариуполь
Тег
террористы "ДНР"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и рожи...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Своим бы подарили, а то своих ВСУ на корм собакам оставляют
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а чего эти свиньи не на фронте? Толпой,одного кошмарить не страшно...
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