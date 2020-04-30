38-летняя Татьяна Пьянова, которая обезглавила собственную дочь в селе Подворки под Харьковом, устроила скандал в суде во время избрания ей меры пресечения.
Видео с заседания суда опубликовала в Facebook журналистка Анна Юрченко (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Татьяна Пьянова
Сначала женщина стала отрицать, что ее фамилия Пьянова, и заявила, что не будет слушать судью, так как он обращается не к ней.
"Суд вас предупредил", – попытался успокоить ее судья.
"Какой суд, ваш? Меня только божий суд ждет, а не этот", – ответила женщина.
Когда охранник дотронулся до ее руки, Пьянова вскрикнула: "Не толкай меня! Ты меня рожал, что ты меня трогаешь?!"
Не сумев успокоить женщину, судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что голова, которая была в пакете у неадекватной, принадлежит ее дочери-подростку Кристине. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была адекватной и от нее никто такого не ожидал.
Пьяновой грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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