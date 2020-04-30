38-летняя Татьяна Пьянова, которая обезглавила собственную дочь в селе Подворки под Харьковом, устроила скандал в суде во время избрания ей меры пресечения.

Видео с заседания суда опубликовала в Facebook журналистка Анна Юрченко (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Татьяна Пьянова

Сначала женщина стала отрицать, что ее фамилия Пьянова, и заявила, что не будет слушать судью, так как он обращается не к ней.

"Суд вас предупредил", – попытался успокоить ее судья.

"Какой суд, ваш? Меня только божий суд ждет, а не этот", – ответила женщина.

Когда охранник дотронулся до ее руки, Пьянова вскрикнула: "Не толкай меня! Ты меня рожал, что ты меня трогаешь?!"

Не сумев успокоить женщину, судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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