Активисты общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" в очередной раз приехали с протестной акцией к дому генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Анонс акции, в которой взяли участие около 10 человек, был размещен на Facebook-странице сообщества. "Надпись под окнами Венедиктовой пробыла менее суток. Верные слуги генпрокурора все подчистую зарисовали, чтобы правдивые слова на асфальт не мешали подруге убийц Гандзюк", – сказано в сообщении.

Активисты собрались на акцию у дома Венедиктовой

У дома генпрокурора активисты жгли файеры и написали на асфальте под окнами надпись "Венедиктова – убийца дела Гандзюк".

На месте работала полиция диалога, которая пыталась уговорить протестующих закончить акцию. Однако позже не препятствовали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на протесты под ее домом из-за дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, заявив, что тех, кто пришли, нельзя назвать правозащитниками.