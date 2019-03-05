Надела пакет на голову и закопала в огороде: чудовищные подробности убийства младенца горе-матерью на Одесщине

Молодая мать, закопавшая живьем только что рожденную дочку в селе Липецкое Одесской области, не выглядела асоциальной.

По словам врачей, девочка была доношенной и весила 4 кг 200 г. В самой Подольской городской больнице области уже несколько дней не могут прийти в себя от этой истории. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Убийство задумала давно

"Видимо, после домашних родов что-то пошло не так, у нее поднялась температура, появились боли внизу живота. Рядом с ней живет ее сестра, она и вызвала скорую помощь. Но нас насторожило, что молодая женщина попыталась обмануть наших коллег. Она им сказала, что у нее 25 неделя беременности. А уже в отделении при осмотре оказалось, что беременности нет. Она сказала, что у нее произошел выкидыш", – рассказала нам врач Светлана Сергеевна, которая и принимала эту пациентку.

Нацполиция Одесской области

Врачи предложили женщине остаться в больнице, пройти утром УЗИ, но она категорически отказалась и ушла. Поэтому медики заподозрили что-то неладное и обратились в полицию. Также в больнице говорят, что девушка не выглядела асоциальной.

"Она нормально разговаривала, нормально себя вела", – вспоминают медики.

Оказалось, что молодая женщина не хотела ребенка, у нее уже есть 1,5 годовалый сын. Поэтому убийство задумала давно. После родов, несмотря на то, что ребенок заплакал, она сразу надела девочке целлофановый пакет на голову, завернула в тряпки и закопала в огороде еще живую.

Жили очень бедно

Хотя горе-мать прописана в селе Сенное соседнего района этой же области, живет она в Липском чуть больше года. Как рассказали OBOZREVATEL в сельсовете Сенного, тут проживают и ее родители.

"Они очень бедные люди. Оба не работают, перебиваются какими-то временными заработками, отец иногда выпивает. А эта девушка уехала из села лет десять назад, классов восемь закончила и все. Тут она почти и не появлялась, где была и чем занималась, мы не знаем", – говорят в сельсовете.

Нацполиция Одесской области

Сейчас женщине предъявлено подозрение по ст. 117 УК Украины, она находится под домашним арестом.

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