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Марина Петик
Марина Петик
ЖурналистВсе статьи автора

Надела пакет на голову и закопала в огороде: чудовищные подробности убийства младенца горе-матерью на Одесщине

37.7тЧитать материал на украинском

Молодая мать, закопавшая живьем только что рожденную дочку в селе Липецкое Одесской области, не выглядела асоциальной.

По словам врачей, девочка была доношенной и весила 4 кг 200 г. В самой Подольской городской больнице области уже несколько дней не могут прийти в себя от этой истории. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Убийство задумала давно

"Видимо, после домашних родов что-то пошло не так, у нее поднялась температура, появились боли внизу живота. Рядом с ней живет ее сестра, она и вызвала скорую помощь. Но нас насторожило, что молодая женщина попыталась обмануть наших коллег. Она им сказала, что у нее 25 неделя беременности. А уже в отделении при осмотре оказалось, что беременности нет. Она сказала, что у нее произошел выкидыш", – рассказала нам врач Светлана Сергеевна, которая и принимала эту пациентку.

Закопала в огороде: чудовищные подробности убийства младенца матерью на Одесщине

Нацполиция Одесской области

Врачи предложили женщине остаться в больнице, пройти утром УЗИ, но она категорически отказалась и ушла. Поэтому медики заподозрили что-то неладное и обратились в полицию. Также в больнице говорят, что девушка не выглядела асоциальной.

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"Она нормально разговаривала, нормально себя вела", – вспоминают медики.

Оказалось, что молодая женщина не хотела ребенка, у нее уже есть 1,5 годовалый сын. Поэтому убийство задумала давно. После родов, несмотря на то, что ребенок заплакал, она сразу надела девочке целлофановый пакет на голову, завернула в тряпки и закопала в огороде еще живую.

Жили очень бедно

Хотя горе-мать прописана в селе Сенное соседнего района этой же области, живет она в Липском чуть больше года. Как рассказали OBOZREVATEL в сельсовете Сенного, тут проживают и ее родители.

"Они очень бедные люди. Оба не работают, перебиваются какими-то временными заработками, отец иногда выпивает. А эта девушка уехала из села лет десять назад, классов восемь закончила и все. Тут она почти и не появлялась, где была и чем занималась, мы не знаем", – говорят в сельсовете.

Закопала в огороде: чудовищные подробности убийства младенца матерью на Одесщине

Нацполиция Одесской области

Сейчас женщине предъявлено подозрение по ст. 117 УК Украины, она находится под домашним арестом.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Приходько Егор
Приходько Егор
просто на украине так дорого жить, что люди рожают в сараях, а потом детей закапывают живьем, вот что стало со страной за 5 лет. а ведь достаточно было убить радикалов из петушиного сектора и уничтожить всех провокаторов.
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Остап Бендер
Остап Бендер
Вот с*ка, лучше бы в детский дом отдала.
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