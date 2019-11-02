Пробит череп, надорвано ухо, а кулаки сбиты: детали резонансного убийства подростка на Черниговщине

На Черниговщине, в Прилуках был убит 14-летний школьник Денис Чаленко. Родители мальчика уверены – его забил до смерти старший парень, а тело подложил на железнодорожные пути. В местной же полиции уверяют, что парня просто сбил поезд.

Только после того как история получила огласку, а местные жители пришли под отделение полиции требовать расследования, тело Дениса отдали для проведения дополнительной экспертизы. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Ушел на тренировку и не вернулся

В пятницу, 1 ноября, отец погибшего Дениса, Виктор Чаленко привез тело сына в Киев на дополнительную экспертизу. "Я попросил ребят открыть гроб и показать мне сына. Я лично увидел, что у него были сбитые кулаки, он дрался", – рассказывает OBOZREVATEL Виктор Чаленко.

Денис Чаленко, последнее фото ТСН

События вечера 29 октября отец сейчас вспоминает по минутам. Денис в тот день был в школе, фотографировался для школьного альбома, в четыре часа вернулся и попросился у мамы пойти на тренировку. В 17.20 он ушел, но на тренировке его так и не было.

Мама стала волноваться уже в 19 часов, когда позвонила сыну, но никто не ответил, и Денис не перезвонил. Такого за ним не было. Сам отец вернулся домой с работы в начале восьмого вечера и тоже стал набирать сына, но связи уже не было. Почувствовав неладное, отец бросился искать его.

"Он был холодный как камень"

Обратился в полицию, был на вокзале, спрашивал, не видели ли парня. "Там мне сказали, что только что пошел поезд. И тут звонит следователь и говорит, что нужно прийти на опознание. Я бросился к рельсам, а там Денис, и уже весь холодный. Я сам его всего ощупал – он был холодный как камень. Ухо надорвано, пробит череп", – в отчаянии вспоминает отец.

Отец Дениса, Виктор ТСН

По словам отца мальчика, полицейские не торопились проводить следственные действия, двое сидели в машине и клацали на телефоне, еще двое курили недалеко от тела ребенка. Собака сидела в машине, ее даже не пускали по следу, пока мужчина не стал возмущаться.

"Мне врач скорой сказал, что мой сын умер уже давно, а не только что, как хотели представить полицейские. А те смеются в лицо и говорят, что врачи в наше время прыщика от бородавки отличить не могут. В полиции уверяют, что мой сын шел по рельсам под кайфом, в наушниках и его сбил дизель.

Я на второй день говорил с машинистом, он мне сказал, что ребенка не сбивали. Говорит, мы весь локомотив осмотрели, никаких следов там нет. Зачем нам чужой грех на себя брать. А в полиции снова заявляют, что на локомотиве нашли слюну Дениса. Они издеваются!", – рассказывает Виктор.

Потом родителей отправили в участок, где опрашивали до 5 часов утра. "Там были и ребята, их тоже туда привели. И одна мама ко мне подошла и сказала, "если бы вы расспросили детей, вы бы больше узнали, чем от полицейских". Я тогда подумал, что она странная. А потом понял, что ребят стали запугивать. Теперь они приходят и все рассказывают, что произошло, но в полицию идти не хотят", – в отчаянии говорит отец Дениса.

На железнодорожных путях нашли тело мальчика ТСН

Договорились встретиться 30 октября у школы

Накануне смерти, вечером, Денис рассказал отцу, что ему угрожает один парень. Он сказал, что конфликт у них произошел неделю назад, тот парень оскорбил девочку, но Денис за нее вступился. И показал переписку с парнем, его фото.

"Это некий Андрей Т. Он старше Дениса, учится в СПТУ. Потом мне рассказали, что они вроде договорились встретиться 30 октября возле школы, чтобы устроить такую спортивную борьбу в боксерских перчатках, Денис занимался боксом. Но видимо, все произошло раньше, 29 октября. Я говорил Денису, чтобы он не дрался, и он мне пообещал. Я с детства учил его стоять за себя, а теперь жалею, лучше был тихонько сидел и был бы жив", – говорит отец.

Андрей Т. прислал угрозы Денису накануне его смерти ТСН

На страничке Андрея Т. есть его фото с девушками, о которых он сам высказывается достаточно оскорбительно. Также там есть и фото красной "девятки", на которой он ездит.

Эту машину в день убийства видели в городе. Но полиция опять не торопится брать видео с камер наблюдения, уверяя, что нужно разрешение прокуратуры. И уверенно заявляет, что Андрей Т. был якобы в селе.

Убили, привезли на кукурузное поле, а потом положили на рельсы

Сам отец с родственниками осмотрели место, где нашли тело Дениса, и все вокруг, и нашли улики, по которым выстроили свою версию трагедии.

Кровь Дениса на железнодорожных путях ТСН

ТСН

"Возле железнодорожных путей есть следы от протекторов машины. Видимо, они туда его привезли, вытащили и положили на пути. Он так и лежал, на боку между рельсами, поезд его даже не задел. Вокруг есть следы крови, как его туда тащили. У нас все знают время, когда по этим путям проходит поезд – 21.30.

До него они видимо держали его недалеко, на огороде, где была кукуруза. Там на кустах, на кукурузе мы тоже нашли капли крови. Земля вокруг утоптана плотно, а в одном месте кусочек перекопан, кто-то что-то скрывал. Один Андрей Т. не мог этого сделать, ему помогал кто-то постарше", – уверен отец парня.

Когда люди вечером в четверг пришли к отделению полиции, то приехал следователь с Чернигова. Отец потребовал дать лампу с ультрафиолетом, чтобы просмотреть кровь. Принесли маленькую лампочку. "Все приходилось заставлять делать, чтобы дали лампу, взяли кровь на анализ. За эти несколько дней уже пять следователей поменялись, все перекидывают друг на друга", – говорит отец.

Денис Чаленко ТСН

Адвокат родителей Дениса Владимир Билык подтверждает, что следствие велось непрофессионально. "Когда я посмотрел материалы дела, то у меня возникли сомнения в квалификации и профессионализме того, кто проводил экспертизу. Если эксперт осматривает труп и место преступления, то он должен детально все описать. А там этого нет. Поэтому добились, чтобы дополнительную судебно-медицинскую экспертизу провели в Киеве", – говорит Билык.

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