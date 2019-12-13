"Убийцы должны сидеть, кем бы они ни были!" Украинцы отреагировали на раскрытие подозреваемых по делу Шеремета

Пользователи социальных сетей не поверили в обнародованные правоохранителями данные о личностях, которых обвиняют в причастности к убийству журналиста Пала Шеремета.

Украинцы в один голос уверяют, что не доверяют силовикам. А также сходятся на том, что показанные всю страну доказательства – сомнительны. Своими мыслями они поделились в Facebook.

Например, известная журналистка Янина Соколова отметила, что виновники, кем бы они ни были, обязательно должны быть наказаны. При этом она указала на "странное совпадение".

Павел Шеремет

"Накануне Путин заявил, что националисты (читай добровольцы из правых движений) "сильнее"з а Владимира Зеленского, а потому границу нам россияне не отдадут, потому что будет недайбох Серебрениця. А сейчас господин Ноздрачев, есть такой мужщина, начальник отделения гражданско-военного сотрудничества ВСУ на брифинге заявляет, что вооруженные силы готовы реинтегрироваться с российской армией и боевиками, с добровольцами – нет. Все резонансные убийства, которые имеют результаты расследований, свидетельствуют о том, что исполнителями являются... добровольцы АТО", – написала она.

По словам журналистки, на войне, как и в мирной жизни, есть разные люди – "среди них и герои, и ублюдки". Но она не верит в совпадения и считает, что в Украине пытаются сознательно дискредитировать патриотов-добровольцев, волонтеров и националистов.

Фото подозреваемых сравнили с кадрами с камер наблюдения

"Доверие к МВД, конечно, ниже плинтуса. Но если детский хирург "Охматдита" действительно участвовала в убийстве Шеремета и мечтала о теракте в Киеве – жить вообще очень страшно", – со своей стороны прокомментировала журналистка "Радио Свобода" Ирина Полянская.

Поражена от брифинга 12 декабря и ее коллега с телеканала ICTV Екатерина Зиновьева. Она также отметила, что доказовоой базы недостаточно. Однако подчеркнула несколько шокирующих моментов.

"Расчет" необходимых кассет Градов для Киева хирургом "Охматдита", волонтеркой. Которая спасла много жизней, но на словах не боится казнить тысячи других. И не менее страшнее другого, что будет потеряно еще три года, пока будут продолжаться суды... И, если следствие таки ошиблось, убийство Павла останется безнаказанным", – добавила журналистка.

А вот журналист Денис казанский заметил, что следователи не рассказали главного: кто же является заказчиком убийства Шеремета.

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко Facebook Андрея Riffmaster Антоненко

"Не знаком ни с одним из обвиняемых. Но то, что нам сейчас рассказывают, пока звучит неубедительно. Могу поверить, что предполагаемые убийцы могли выполнять чей-то заказ. Но тогда предъявите заказчика. Без этого история опять же будет туфтой!" – подчеркнул он.

Такого же мнения придерживаются еще несколько известных журналистов и даже юристов.

"Много невыясненных вопросов осталось после брифинга о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета... И, простите, так и не поняла, зачем участвовал в мероприятии президент", – отметила правозащитник Анна Маряр.

"Имея довольно слабую и дырявую доказательную базу, крайними делают известных добровольцев и волонтеров. И это на фоне того, что Зеленский хотел освободить Авакова в январе-феврале 2020-го года, о чем заявил на встрече со студентами избитыми на Майдане Независимости 30.11.2013-го. Так кто убил Павла? А главное – кто заказал?" – написал медиа-аналитик Назар Приходько.

Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко Facebook Юлии Кузьменко

"Не знаю, что тут думать, и понимаю, что то, что нам показали не доказательства. Я также мало доверяю правоохранительным органам. Наговорить можно все, что угодно, но это не значит, что люди будуть это воплощать. Хотя у меня нет четкого да или нет. Потому что я не знала никого из них лично, кроме Павла Шеремета", – добавила Алина Сугонятко с "UA: Общественное вещание".

Кроме этого, еще ряд известных журналистов указали на множество нестыковок и просто странных доказательств в обнародованных МВД данных о подозреваемых. По мнению украинцев, железобетонных фактов правоохранители так и не предоставили. Поэтому их брифинг, которому они посвятили столько времени, – выглядит неоправданным.

"Не увидела ни одного убедительного доказательства. И самое главное – так и не озвученный мотив. Убийство ради дестабилизации ситуации в стране – это как-то чересчур обще. А любое преступление совершается с очень конкретных причин. Их – нет. Поэтому все, что происходило, выглядит еще фантасмагоричние", – подытожила журналистка OBOZREVATEL Лилия Рагуцкая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал