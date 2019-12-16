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16 декабря • обновлено в 14:13
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Убийство Шеремета: следователь неожиданно ушел в отпуск

1.5т
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Следователь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, внезапно ушел в отпуск на неделю.

Об этом написал адвокат Владислав Добош, который защищает интересы одной из подозреваемых в убийстве Шеремета медика Юлии Кузьменко. По словам юриста, ему предложили передать ходатайство через канцелярию, однако он отказался.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу. В группе есть еще вагон следователей. Определяют кого ко мне прислать. Посмотрю как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня, прямо немедленно", – написал он.

Следователь по делу Шеремета неожиданно ушел в отпуск

Следователь по делу Шеремета неожиданно ушел в отпуск

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Напомним, ранее адвокат Владислав Добош заявил, что телефон подозреваемой Юлии Кузьменко не был во время убийства неактивным, как уверяют правоохранители. Он обнародовал скриншоты переписки своей подзащитной в мессенджере Facebook, сделанные накануне убийства – вечером 19 июля 2016.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугар.

  • Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

  • Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей скандального волонтера Маруси Зверобой. Они хотели прибегнуть к этому для дестабилизации ситуации и отвлечение внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

  • Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

  • Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Юлия Кузьменко
Место
Украина
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