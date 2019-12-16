Убийство Шеремета: следователь неожиданно ушел в отпуск

Следователь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, внезапно ушел в отпуск на неделю.

Об этом написал адвокат Владислав Добош, который защищает интересы одной из подозреваемых в убийстве Шеремета медика Юлии Кузьменко. По словам юриста, ему предложили передать ходатайство через канцелярию, однако он отказался.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу. В группе есть еще вагон следователей. Определяют кого ко мне прислать. Посмотрю как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня, прямо немедленно", – написал он.

Следователь по делу Шеремета неожиданно ушел в отпуск коллаж

Напомним, ранее адвокат Владислав Добош заявил, что телефон подозреваемой Юлии Кузьменко не был во время убийства неактивным, как уверяют правоохранители. Он обнародовал скриншоты переписки своей подзащитной в мессенджере Facebook, сделанные накануне убийства – вечером 19 июля 2016.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугар.

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей скандального волонтера Маруси Зверобой. Они хотели прибегнуть к этому для дестабилизации ситуации и отвлечение внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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