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14 декабря • обновлено в 01:13
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Убийство Шеремета: что думают украинцы о доказательствах МВД

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В причастность волонтеров и ветеранов АТО к убийству журналиста Павла Шеремета верит 3/4 украинцев.

Таковы результаты опроса, проведенного среди зрителей в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 13 декабря.

После того, как глава МВД Арсен Аваков рассказал новые подробности о резком повороте в деле, ведущий обратился к зрителям: "Убедили ли вас доказательства, поданные министром?"

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

Утвердительный ответ дали 74% респондентов, остальные ответили, что не верят следствию.

Большинство украинцев верят следователям

Большинство украинцев верят следователям

Павел Шеремет

Павел Шеремет

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков заявил о "сливах" в расследовании убийства Шеремета. По его словам, силовики заподозрили, что с самого начала расследования кто-то информировал подозреваемых, поэтому в течение трех с половиной лет оно проходило в режиме секретности.

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Темы
Убийство Павла Шеремета Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Александр Аваков Савик Шустер
Место
Украина
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