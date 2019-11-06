Убийство ребенка полицейскими под Киевом: Зеленского поймали на лжи

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается лично встречаться с кем-либо по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом пишет Судебный репортер. Вместо этого, по информации издания, работники Офиса президента Украины присылают отписки на обращения мамы Кирилла (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

В ответах на обращения сказано, что личный прием граждан в Офисе президента проводится работниками Департамента по обращений граждан в соответствующие дни и подходящее время.

Владимир Зеленько, Кирилл Тлявов

В издании добавили, что, как отметил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, Зеленский искренне соболезнует семье убитого полицейскими 5-летнего Кирилла и это дело находится на его личном контроле. Впрочем, несмотря на заявление Стефанчука, президент до сих пор не встретился с представителями погибшего.

Судебный репортер

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