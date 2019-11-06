Убийство ребенка полицейскими под Киевом: Зеленского поймали на лжи

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается лично встречаться с кем-либо по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.
Об этом пишет Судебный репортер. Вместо этого, по информации издания, работники Офиса президента Украины присылают отписки на обращения мамы Кирилла (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).
В ответах на обращения сказано, что личный прием граждан в Офисе президента проводится работниками Департамента по обращений граждан в соответствующие дни и подходящее время.
Владимир Зеленько, Кирилл Тлявов
В издании добавили, что, как отметил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, Зеленский искренне соболезнует семье убитого полицейскими 5-летнего Кирилла и это дело находится на его личном контроле. Впрочем, несмотря на заявление Стефанчука, президент до сих пор не встретился с представителями погибшего.
Судебный репортер
Как сообщал OBOZREVATEL:
в городе Переяслав под Киеве 31 мая 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову после выстрела, к которому были причастны работники местного отдела полиции.
Кирилл Тлявов, которого ранили в голову из пистолета пьяные полицейские, умер в больнице, не приходя в сознание.
В Киеве 4 июня районный суд арестовал еще двух подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Владимира Петровке и Ивана Приходько. Они вины не признали.
В сентябре Труба заявил, что ГБР готово через месяц-два завершить досудебное расследование по делу об убийстве Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!