Убийство Кирилла Тлявова: Аваков эмоционально ответил с трибуны Рады

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков завил, что не будет вестись на политические провокации в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком.

Так он ответил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде на требование народного депутата от фракции "Голос" Инны Совсун извиниться перед семьей мальчика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Арсен Аваков рассказал о деле Кирилла Тлявова

"Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что должен делать", – сказал Аваков.

Он напомнил, что один из подозреваемых в убийстве Тлявова – бывший сотрудник полиции – находится под арестом, еще двое отпущены судом под соответствующие обязательства. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения.

"Вчера была годовщина смерти мальчика. И полиция вместе с той семьей всегда, в том числе и вчера там был полицейский", – отметил глава МВД.

Аваков призвал не спекулировать и не зарабатывать политические дивиденды на этой трагедии.

"И не вам меня учить, как говорят, Родину любить", – подчеркнул он.

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