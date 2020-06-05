Убийство Кирилла Тлявова: Аваков эмоционально ответил с трибуны Рады

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков завил, что не будет вестись на политические провокации в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком.
Так он ответил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде на требование народного депутата от фракции "Голос" Инны Совсун извиниться перед семьей мальчика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Арсен Аваков рассказал о деле Кирилла Тлявова
"Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что должен делать", – сказал Аваков.
Он напомнил, что один из подозреваемых в убийстве Тлявова – бывший сотрудник полиции – находится под арестом, еще двое отпущены судом под соответствующие обязательства. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения.
"Вчера была годовщина смерти мальчика. И полиция вместе с той семьей всегда, в том числе и вчера там был полицейский", – отметил глава МВД.
Аваков призвал не спекулировать и не зарабатывать политические дивиденды на этой трагедии.
"И не вам меня учить, как говорят, Родину любить", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая прошлого года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Вскоре подозрение объявили другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. Четвертое подозрение объявили подростку, который также был на месте преступления.
В начале мая 2020 года Петровец и Кривошея вышли на свободу под залог.
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