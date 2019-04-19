Убийство Гандзюк: суд заявил о сокрытии фигуранта дела СБУ

Шевченковский районный суд города Киева уже в третий раз перенес заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Очередное заседание состоится 22 апреля, сообщает издание LB.ua.

Екатерина Гандзюк krapka.club

По словам судьи Елены Малашак, Служба безопасности Украины игнорирует запросы суда, скрывает местонахождение Павловского и не доставляет его на заседание.

Кроме того, сегодня к Павловскому пытался попасть его адвокат Максим Болдин, однако в изоляторе СБУ правозащитнику отказали в свидании с подзащитным, мотивируя это тем, что подозреваемому якобы оказывают медицинскую помощь.

Адвокат отметил, что 17 апреля Павловский упал в изоляторе и получил сотрясение мозга, в связи с чем может находиться только в изоляторе временного содержания либо в больнице.

Игорь Павловский Зеркало недели

В комментарии журналистам спикер СБУ Елена Гитлянская отметила, что ей неизвестна причина, по которой ведомство не доставляет Павловского на судебные заседания. В случае, если до понедельника место нахождения Павловского будет установлено, то, возможно, что он примет участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

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