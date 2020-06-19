Убийство Гандзюк: суд избрал меру пресечения подозреваемому Мангеру

Главному подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк председателю Херсонской областной госадминистрации Владиславу Мангеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля без возможности внесения залога.

Такое решение в ночь на 19 июня вынес Печерский районный суд Киева, сообщили на странице "Хто замовив Катю Гандзюк?" в социальной сети Facebook.

"Прокурор Андрей Синюк сообщил, что судья изменила Мангер меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога. Спасибо за поддержку! Ждем обвинительный приговор", – отметили активисты.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Сотрудники СБУ задержали Владислава Мангера 16 июня утром. Правоохранители доставили его на заседание суда, где рассматривалось ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позднее стало известно, что адвокаты Мангера объявили отвод судье, в результате чего заседание отложили, а сам подозреваемый покинул помещение суда. Адвокат объяснил, что Мангер останется в Киеве, где будет ожидать решения судьи об отводе.

Расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продолжили до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.

Активисты заметили автомобиль главы Херсонского облсовета Владислава Мангера у Херсонского областного кардиологического диспансера. Они считают, что так фигурант скрывается от принудительного привода в суд.

Позже Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, в кардиологическом диспансере зачитали постановление суда о приводе на заседание.