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Убийство Гандзюк: суд избрал меру пресечения подозреваемому Мангеру

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Суд избрал меру пресечения Мангеру, подозреваемому в убийстве Гандзюк

Суд избрал меру пресечения Мангеру, подозреваемому в убийстве Гандзюк

Главному подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк председателю Херсонской областной госадминистрации Владиславу Мангеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля без возможности внесения залога.

Такое решение в ночь на 19 июня вынес Печерский районный суд Киева, сообщили на странице "Хто замовив Катю Гандзюк?" в социальной сети Facebook.

"Прокурор Андрей Синюк сообщил, что судья изменила Мангер меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога. Спасибо за поддержку! Ждем обвинительный приговор", – отметили активисты.

Скриншот

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал:

  • Сотрудники СБУ задержали Владислава Мангера 16 июня утром. Правоохранители доставили его на заседание суда, где рассматривалось ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

  • Позднее стало известно, что адвокаты Мангера объявили отвод судье, в результате чего заседание отложили, а сам подозреваемый покинул помещение суда. Адвокат объяснил, что Мангер останется в Киеве, где будет ожидать решения судьи об отводе.

  • Расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продолжили до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.

  • Активисты заметили автомобиль главы Херсонского облсовета Владислава Мангера у Херсонского областного кардиологического диспансера. Они считают, что так фигурант скрывается от принудительного привода в суд.

  • Позже Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, в кардиологическом диспансере зачитали постановление суда о приводе на заседание.

  • 17 июня СБУ снова задержала Мангера до суда по избранию меры пресечения.

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  1. /Общество