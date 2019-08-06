Убийство Гандзюк: Луценко раскрыл новые подробности

В деле об убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк появился свидетель, чьи показания могут дать продвижения по другим фигурантам.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в видеообращении, опубликованном на странице его пресс-секретаря Ларисы Сарган в Facebook.

"Я уезжаю в Службу безопасности Украины, которая ведет следствие, для встречи с очень важным свидетелем. Если мы получим правдивые показания, у нас может быть продвижения и по другим фигурантам этого дела для того, чтобы окончательно снять все вопросы близких погибшей", – заявил Луценко.

Екатерина Гандзюк

Кроме того, генпрокурор заявил, что ГПУ завершит досудебное расследование в отношении подозреваемого в заказе убийства Гандзюк Владислава Мангера до конца этой недели.

"До конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного расследования и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего тоже пойдет в суд", – резюмировал генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября 2018 года скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

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