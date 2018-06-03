"Убийство" Бабченко: что украинцы думают о спецоперации СБУ

Спецоперация СБУ с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко выдалась украинцам похожей на спектакль.

Такое мнение высказали читатели OBOZREVATELв соответствующем опросе на нашем сайте. Всего проголосовали 5525 человек.

41% проголосовавших выбрали вариант "заказчик-оружейник и киллер-монах - это очень похоже на спектакль".

Почти каждый третий респондент (30%) считает, что покушение на самом деле было, но дальше пусть разбирается следствие.

Еще 27% проголосовали за вариант "конечно, все было так, как утверждает СБУ и ГПУ".

Напомним, 29 мая стало известно об "убийстве" Бабченко в собственной квартире. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Позже появилась информация о его семье.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко. Шевченковский райсуд арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бабченко откровенно написал о пережитом.