Убийство 5-летнего мальчика: всплыл вопиющий факт о полиции Переяслав-Хмельницкого

В городе Переяслав-Хмельницкий, в котором смертельно ранили 5-летнего ребенка, нет патрульной полиции, в каком виде ее запускали в 2015 году.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая. Она отметила, что новых копов не набирали с улицы и не обучали по всем стандартам.

"В Переяслав-Хмельницком и других городах, которым не повезло иметь эту новую полицию есть так называемые ГБР или ГРПП. (Группы быстрого реагирования и группы реагирования патрульной полиции). Выглядит как патрульные, называется даже почти как патрульные. Но это не ребята из вне системы, прошедшие специальное обновленное обучение", – пояснила она.

Худецкая отметила, что в ГБР и ГРПП набирали сотрудников изнутри системы.

"В 2016-17 годах это были преимущественно бывшие гаишники, дежурная часть, ППСники и подобный контингент. Того обучения, как в городах, где запускали новую полицию, они не проходили. Этот гениальный проект придумал и лоббировал Константин Бушуев с МВД", – рассказала журналистка.

Она акцентировала, что во всех городах Украины, где нет новой полиции, их роль выполняют ГБР и ГРПП.

"Для людей не в теме, внешне трудно их отличить. Форма как у патрульных, название тоже что-то о патруле. Но ключевое - внесистемность людей, отбор и обучение - опускается. Потемкинская деревня, видимость реформы", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL:

31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

3 июня мальчик умер в больнице, не приходя в сознание.

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