"Уберитесь нафиг!" Соколова жестко обратилась к россиянам

Украинская журналистка Янина Соколова объяснила, что нужно сделать россиянам, чтобы украинцы вновь им поверили.

"Убраться нафиг с Востока, убраться нафиг с Крыма. И попросить прощения за те десятки тысяч смертей, которые произошли с людьми моей страны. Попросить прощения, покаяться и сделать все возможное, чтобы это никогда не повторилось. И не крутите сейчас носом, и не говорите, что это в руках только Кремля. Если бы миллионы людей, а Россия многомиллионная страна, вышли бы и высказали свой протест, результат бы был", — сказала Соколова во время прямого эфира.

Янина Соколова Скриншот

Она добавила, что Украина — яркий пример того, как можно выступить против власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента в Украине.

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