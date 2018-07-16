"Уберите ведра из-под кранов": мэр Днепра прокомментировал ситуацию с водой

Мэр Днепра Борис Филатов пообещал жителям города, что они не останутся без воды из-за сообщений о хлорировании.

"О ситуации с водоснабжением и хлорированием воды. Панику прекратить. Я, как мэр, гарантирую, что Днепр будет с водой, потому городской водоканал договорился о поставке хлора и в 22:00 передает его хлорпереливной станции, принадлежащей облсовету. Я не комментирую проблемы с производством хлора ОАО "Днепраазот". Я считаю, что государственное стратегическое предприятие "Аульская хлорпереливная станция", переданная в аренду частным структурам, управляется идиотами и безответственными ничтожествами, которые не в состоянии прогнозировать риски и работают на кошелек одного из нардепов", – отметил Филатов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что ему непонятно, почему в Днепре купили хлор для нужд города, а люди, которые за это отвечают, шантажируют полстраны. Филатов также посоветовал уволить тех, из-за кого несколько городов могут остаться без воды.

"Если в нашей стране есть хоть одна спецслужба, то она уже должна завтра выкинуть эту шваль с хлорпереливной станции, из-за которых Николаев и города Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской области могут остаться без воды. Не читайте прессу. Мэр думает о вас. И уберите ведра из-под кранов", – резюмировала Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская рассказала, что предприятия по производству напитков Coca-Cola и Carlsberg приостанавливают производство, потому что остались без хлора для очистки воды. Позже, производитель пива прокомментировал ситуацию.