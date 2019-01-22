Убережет дороги от разрушения: в Украине введут европейские правила

"Укравтодор" обратил внимание на проблему перегрузки транспортных средств и, как следствие, повреждение автодорог, поэтому инициировал переход на европейские стандарты габаритно-весовых параметров транспортных средств в Украине.

Об этом сообщила Украинская ассоциация добытчиков песка (УАДП) в Facebook. "Учитывая рекордное финансирование отрасли и масштабное проведение ремонтно-строительных работ по всей стране, существует насущная необходимость в пересмотре устаревшего подхода к установлению весовых ограничений, чтобы сохранить отремонтированные участки дорог от разрушительного воздействия перегруженных транспортных средств. В результате это позволит эффективно использовать деньги плательщиков налогов и направлять их на ремонт новых участков дорог, а не на восстановление разрушенных перегруженным транспортом", — сообщили в госагентстве.

Facebook УАДП

В ведомстве отметили, что в настоящее время отечественные правила дорожного движения допускают максимальную фактическую массу автомобиля в размере 40 тонн, а для контейнеровозов — 44 тонны. Такой подход к установлению габаритно-весовых параметров существенно отличается от других европейских стран.

Согласно исследованиям ученых, разрушительное воздействие автомобиля на дорогу зависит не только от фактической массы, но и от количества осей в транспортном средстве.

"Именно поэтому зарубежный опыт основан на установлении максимальной фактической массы автомобиля в зависимости от конструкции грузовика. Если говорить языком цифр, то с массой 40 тонн в Европе в соответствии с упомянутой Директивой могут двигаться только отдельные, как правило комбинированные, грузовые автомобили с 4-6 осями, тогда же как для наиболее распространенных в Украине 2-осных и 3-осных грузовиков такие параметры установлены на уровне 18-24 тонн", — подчеркнули в "Укравтодоре".

Facebook УАДП

Это объясняется тем, что 40-тонный 2-осный автомобиль вызывает в десятки раз больше разрушительного воздействия на дорожное покрытие, чем при условии, что аналогичный груз перевозился бы автопоездом, сообщили в госагентстве.

Facebook УАДП

Внедрение Европейских стандартов фактической массы автомобиля должно способствовать сохранению автодорог и позволит гармонизировать национальные и европейские габаритно-весовые параметры, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен. В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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