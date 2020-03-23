Uber не может начать возить врачей в Украине бесплатно: в чем причина

Международная служба такси Uber пока не может начать бесплатные перевозки украинских медиков. Она еще не согласовала с Министерством здравоохранения Украины весь список медучреждений, куда будет осуществляться подвоз.

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Об этом "Украинским новостям" сообщили непосредственно в компании, подчеркнув, что выполнение договоренности не начнется до решения этого вопроса.

"Точная механика сейчас согласовывается командами Uber и Министерства здравоохранения", – сказала представитель Uber.

Сейчас Uber начал производство промокодов, которые будут предоставлены медработникам, и они смогут использовать их в приложении службы. Все расходы при этом покроет сам Uber.

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Следовательно, сейчас речь идет о том, что Uber в тесном сотрудничестве с Минздравом должен финализировать списки медицинских учреждений, чтобы промокоды были использованы строго по назначению.

Все они будут предоставлены главным врачам медучреждений, которые распределят их среди персонала.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что в Киеве службы такси Uber и Bolt будут бесплатно доставлять на работу медицинских работников во время карантина из-за коронавируса COVID-19 и отмены работы метро. Такая договореность была достигнута 20 марта.

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