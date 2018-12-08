Много было сказано по поводу евробляхеров. В том числе и мной. Ладно. В конце концов, это дело государства. Целоваться с ними в дёсна, или гонять поза заборами. Когда они ездят по своим делам. Но вот у меня возникает вопрос.

Когда я в Киеве на улицах вижу евробляхи с гордой надписью Uber и соответствующим телефоном на дырявом боку. Крупными цифрами. Если этот Uber лупнет меня в бок, или лупнет мной об чей-то бок, мне кого искать. Таинственного литовца в далёкой Латвии, местного предприимчивого Васю-водителя, или великую, но слегка хитрожопую компанию Uber. Которая вот-вот где-то выйдет на IPO, как сообщается.