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Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс"Все статьи автора

Uber на евробляхе: кому предъявлять претензии при аварии?

1.2т

Много было сказано по поводу евробляхеров. В том числе и мной. Ладно. В конце концов, это дело государства. Целоваться с ними в дёсна, или гонять поза заборами. Когда они ездят по своим делам. Но вот у меня возникает вопрос.

Новости
Принцип еврогопников на бляхах: ''после меня хоть потоп''

Когда я в Киеве на улицах вижу евробляхи с гордой надписью Uber и соответствующим телефоном на дырявом боку. Крупными цифрами. Если этот Uber лупнет меня в бок, или лупнет мной об чей-то бок, мне кого искать. Таинственного литовца в далёкой Латвии, местного предприимчивого Васю-водителя, или великую, но слегка хитрожопую компанию Uber. Которая вот-вот где-то выйдет на IPO, как сообщается.

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Автор
Александр ДеркачАлександр Деркач
Место
Украина
Тег
Евробляхи
Источник
Источник:Facebook Александра Деркача
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