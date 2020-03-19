"Работала до последнего": франковчанка рассказала о массе контактов жертвы коронавируса

Жительница Ивано-Франковска, которая умерла от коронавируса, работала до последнего и со многими контактировала.

Об этом "Стране" рассказала местная жительница Леся. По ее словам, люди напуганы и требуют проверить их.

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focus.ua

"Люди, которые с ними общались, напуганы, требуют дезинфекции и тестов. Даже страшно подумать, сколько людей могло заразиться. Она работала на заводе по производству яичного порошка Имперово-Фудз в Ивано-Франковске. Это куча контактов, а еще продукты. Моя родственница работала с ней на смене, говорит, что она работала можно сказать до последнего. А потом пошла к участковому врачу, та отправила ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала скорую. Говорят, что она страдала гипертонией и жаловалась на сердце", – отметила девушка.

Издание отмечает, что жительница города могла заразиться от своего мужа, который вернулся из заработков в Чехии.

Со слов соседей семьи, даже после госпитализации, ее муж не был изолирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина, которая стала третьей жертвой коронавируса в Украине. Результаты тестов пришли уже после ее смерти. Таким образом она стала первым зарегистрированным случаем заражения СOVID-19 в области.

Местные власти рекомендуют не отдавать ее тело и похоронить женщину отдельно.

Напомним, что всего в Украине зафиксировано 26 больных коронавирусом.

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