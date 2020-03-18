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18 марта • обновлено в 17:25
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У женщины, против которой бунтовали в Черновцах, не нашли коронавирус

1.8т
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У жены первого заболевшего коронавирусом украинца из Черновцов не обнаружили опасной инфекции. Именно из-за нее соседи бунтовали, требуя поместить женщину в изоляцию.

Об отсутствии болезни у нее сообщили на официальной странице Черновицкой областной госадминистрации в Facebook.

"Получен второй отрицательный результат обследования жены пациента с первым подтвержденным случаем. Каких-либо клинических симптомов у женщины со дня последнего контакта до сих пор не было. Срок ее изоляции завершился", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на утро 18 марта в Черновцах выписано восемь человек, у которых не подтвердился коронавирус. Положительные результаты – у 10 человек. Дважды отрицательный получили в семи случаях, а один отрицательный – в 15 случаях. Еще по 11 пациентам ожидаются результаты обследования.

В целом за сутки в больницы обратились семь человек, из них пять госпитализированы (двое на амбулаторное лечение).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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