У женщины, против которой бунтовали в Черновцах, не нашли коронавирус

У жены первого заболевшего коронавирусом украинца из Черновцов не обнаружили опасной инфекции. Именно из-за нее соседи бунтовали, требуя поместить женщину в изоляцию.

Об отсутствии болезни у нее сообщили на официальной странице Черновицкой областной госадминистрации в Facebook.

"Получен второй отрицательный результат обследования жены пациента с первым подтвержденным случаем. Каких-либо клинических симптомов у женщины со дня последнего контакта до сих пор не было. Срок ее изоляции завершился", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на утро 18 марта в Черновцах выписано восемь человек, у которых не подтвердился коронавирус. Положительные результаты – у 10 человек. Дважды отрицательный получили в семи случаях, а один отрицательный – в 15 случаях. Еще по 11 пациентам ожидаются результаты обследования.

В целом за сутки в больницы обратились семь человек, из них пять госпитализированы (двое на амбулаторное лечение).

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Под домом инфицированного украинца в Черновцах соседи устроили бунт. Они требовали изолировать также его жену. Около 20 человек кричали, возмущались и перекрывали дорогу.

В итоге женщину все же пришлось изолировать, хотя у нее не было никаких признаков заболевания, и она находилась на самоизоляции.

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