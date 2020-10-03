У женщины после теста на COVID-19 из носа потекла мозговая жидкость

Женщина из американского штата Айова в возрасте 40 лет прошла тестирование на COVID-19 перед операцией по удалению грыжи.

Вскоре после обследования у нее из носа потекла прозрачная жидкость, у нее появилась тошнота, рвота, окоченение головы и шеи и металлический привкус, пишет Daily Mail.

Сканирование показало, что из небольшого отверстия в основании черепа просачивалась защитная цереброспинальная жидкость в ее носовую полость.

В отчете Университета Айовы говорится, что мазок вызвал "травму" отверстия в черепе женщины из-за ранее существовавшего дефекта.

Это первый раз, когда врачи сообщили о тревожной и потенциально опасной утечке, вызванной опасными мазками для тестирования на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что мир в условиях пандемии коронавируса ждет еще около двух лет хаоса.