У женщины "облезла" кожа после пластической операции: жуткие фото

В Великобритании 48-летняя жительница города Шрусбери Джейни Насименто решилась на липосакцию ног и подхватила смертельно опасную инфекцию во время операции.

В результате она осталась с почти полностью "обглоданными" ногами и вынуждена была проходить длительное и болезненное лечение. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что женщина обратилась к опытному врачу и заплатила за операцию больше 25 тысяч долларов. Но это не принесло ей желанной красоты и привело к ухудшению здоровья.

У женщины "облезла" кожа после пластической операции mirror.co.uk

А началось все из того, что в 2005 году у британки диагностировали липедему (заболевание, связанное с накоплением жира), из-за которой ее ноги постепенно стали увеличиваться.

"Тогда я отказалась одевать юбки и платья, потому что очень стеснялась своих ног. Носила только брюки, даже при палящей жаре. Мечтала же о худых ногах и бикини", – призналась Насименто.

Ноги Джейни Насименто после операции mirror.co.uk

Однако вместо того, чтобы попытаться лечить заболевание, она решилась на пластическую операцию, из-за которой у нее ухудшилось самочувствие.

"Меня выписали из больницы и уже через несколько часов после возвращения домой я почувствовала мучительную боль в ногах. На следующий день мое тело стало ледяным, несмотря на то, что лежала под одеялом", – объяснила женщина, добавив, что даже после этого не решилась обращаться за помощью к медикам.

Ноги Джейни Насименто после операции mirror.co.uk

Вскоре британка просто потеряла сознание и очнулась только в больнице, куда ее по вызову родных доставила скорая. Доктора ошеломили новостью: Насименто подхватила смертельно опасную инфекцию – некротический фасциит, из-за чего едва не лишилась жизни.

"Я заплакала. Пока была без сознания, врачи хотели ампутировать мои ноги, однако им удалось остановить распространение инфекции. Когда увидела их, мне стало плохо. Моя правая нога почти не имела плоти, поэтому я могла видеть свои кости, а левая была в каких-то дырах. Пошла на липосакцию, чтобы чувствовать себя увереннее, но мои ноги теперь выглядели обглоданными", – вспоминает женщина.

Ноги Джейни Насименто после операции mirror.co.uk

После случившегося ей пришлось пережить еще несколько операций по пересадке кожи, а потом заново учиться ходить.

При этом британка похвалилась: полностью восстановившись, она встретила нового партнера, который любит ее и принимает такой, какая она есть.

Джейни Насименто mirror.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, 53-летняя жительница Монтаны, США, Беатрикс Сирлс сделала липосакцию, после которой плоть вокруг ее раны начала гнить и почернела. Она выбрала для этой процедуры Колумбию за тем критерием, что эта страна предоставляет хирургические услуги по доступным ценам.

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