Отдельный закон для русского языка: Вятрович объяснил важный ньюанс

В Украине нет необходимости принимать отдельный закон для русского языка, его положение можно прописать в законе об обеспечении функционирования языков национальных меньшинств.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал нардеп от "Европейской солидарности" и член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович, комментируя соответствующее заявление представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского.

Напомним, во вторник, 7 июля, во время рассмотрения конституционности принятого в прошлом году Закона о языке, Вениславский предложил принять отдельный закон, в котором будет прописан статус русского и других языков нацменьшинств, проживающих в Украине.

"Согласен, что для обеспечения функционирования языков нацменьшинств нужен отдельный закон. Но не согласен с тем, что должен быть закон о русском, как об отдельном языке. Его права должны рассматриваться в таком же контексте, как и права языков нацменьшинств в Украине, а не отдельно", – заверил он.

По его словам, Закон о языке, который был принят год назад, никоим образом не нарушает права нацменьшинств и не противоречит Конституции Украины, как считают депутаты из Оппозиционной платформы "За жизнь".

"Там нет ни формальных, ни содержательных положений, которые бы противоречили Конституции. Даже вчерашнее заседание в суде показало, что попытка представить этот закон как противоречащий Конституции или вредный для Украины, сводится к повторению российских тезисов и ее пропаганды о якобы ущемлении прав русскоговорящих в Украине", – заметил Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 7 июля, Конституционный суд Украины провел первый день слушаний в рамках рассмотрения дела по представлению 51 народного депутата относительно конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".