У Зеленского выступили с важным заявлением о вспышке COVID-19 после Пасхи

В большинстве регионов Украины после пасхальных праздников не ожидается масштабной вспышки коронавируса.

Об этом сообщила в Facebook спикер президента Украины Юлия Мендель, отметив, что большинство украинцев осознали опасность и оставались дома, однако в некоторых областях карантин существенно нарушали.

Она подчеркнула, что всего 130 тысяч верующих посетили храмы, при том, что в прошлом году в церкви на Пасху пришли около 7,5 миллионов человек.

"Конечно, кое-где ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске на Донеччине, где в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы уже через неделю ожидать вспышки COVID-19 в Святогорске. Нарушение происходили и в других регионах", – рассказала Мендель.

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Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский высказался о готовности к частичному и постепенному смягчению условий карантина. Все будет зависеть от того, как будет протекать ситуация с COVID-19 после Пасхи.

По его слова, заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны, если люди будут игнорировать карантин.

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