Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с семьями украинских граждан, которых незаконно удерживают в плену на временно оккупированных территориях. Он пообещал, что работа по освобождению будет продолжаться до тех пор, пока последний узник не окажется дома.

Как сообщается на сайте ОПУ, во встрече также приняли участие заместитель Ермака Роман Машовец, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, а также уполномоченный представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Геннадий Кузнецов.

"У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, – чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют. В том числе касающихся формирования списков на освобождение. Но пока каждого человека не вернем – мы эту работу не остановим", – заверил Ермак.

Обмен пленными Пресс-служба ОПУ

По его словам, сейчас согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию", – напомнил глава ОПУ.

Он подчеркнул, что работа над освобождением незаконно удерживаемых украинцев проводится непрерывно, в частности в группах в рамках ТКГ, работающих в формате 24/7.

Также на встрече поднимался вопрос перезапуска работы комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". Первый этап состоялся на КПВВ Майорское. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9. Второй этап состоялся в районе Счастья. Украина получила 11 бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.