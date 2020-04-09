У Зеленского рассказали, введут ли в Украине чрезвычайное положение

Пока власть не намерена вводить в Украине чрезвычайное положение. Однако если распространение коронавируса наберет обороты, то такие меры будут рассматриваться.

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Об этом в интервью "Украинской правде" заявил заместитель главы Офиса президента, секретарь координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"Такая возможность всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. Пока мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", – сказал он.

В то же время Тимошенко выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие люди не соблюдают строгий карантин и продолжают игнорировать самоизоляцию.

Чрезвычайное положение РБК-Украина

"Ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", – обратился замглавы ОПУ к украинцам.

Он подчеркнул, что возможность введения чрезвычайного положения в Украине уже обсуждалась с президентом Владимиром Зеленским. Более того, оговаривались и предпосылки, которые могут спровоцировать такой радикальный шаг.

"Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов. Чрезвычайное положение – это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома", – объяснил Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин в стране не будут смягчать в период пасхальных праздников. По его словам, это грозит скоплением больших групп людей и усугублением вспышки коронавируса в Украине.

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