У Зеленского рассказали, когда ждать пика COVID-19 и что заработает во время карантина

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин, поскольку пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается только в начале мая.

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В то же время для поддержки граждан и запуска экономики будут введены определенные послабления ограничительного режима. Об этом представители власти заявили на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по преодолению эпидемии COVID-19, сообщается на сайте главы государства.

"Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные меры в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики. Он также отметил, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

На совещании также обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

А Национальная полиция сообщила президенту Украины о том, что из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивые продажи средств защиты.

"Украинцам надо быть особо осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", – отреагировал на опасную тенденцию глава государства.

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