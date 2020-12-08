У Зеленского раскрыли схему вытеснения Россией украинцев из Крыма

Россия, которая оккупировала Крым, подталкивает украинцев избавляться от своего имущества на полуострове, чтобы окончательно их вытеснить.

Такое мнение в комментарии "Гордону" высказала заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. По ее словам, одним из факторов является то, что страна-агрессор незаконно отбирает имущество, которое не оформлено по российскому законодательству.

"Не удивлена, что теперь хотят забирать имущество, где никто не живет и которое не оформлено по российскому законодательству. Стратегия страны-оккупанта такова: они шаг за шагом ведут к тому, чтобы вытеснить с территории полуострова нелояльных к себе граждан. Так они подталкивают крымских татар и украинцев к разного рода действиям, чтобы они избавлялись от своего имущества, уезжали и их больше ничего не связывало с Крымом", – подчеркнула Ташева.

Она также пояснила, что это нарушает нормы международного гуманитарного и уголовного права.

По словам Ташевой, прокуратура АРК уже открыла ряд уголовных производств, чтобы была возможность отстаивать права человека и обращаться в международные инстанции.

Напомним, что в марте президент России Владимир Путин издал указ, который запрещает владеть земельными участками "иностранцам в приграничных территориях РФ". К таковым оккупанты отнесли и Крым.

Как пояснил российский адвокат Николай Полозов, украинцам, которые владеют имуществом на полуострове, дали время, чтобы избавиться от него до марта 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что "ничейную" недвижимость оккупанты намерены изымать и признавать муниципальной собственностью через суд.