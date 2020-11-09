'Слуги' ответили на скандал с бюллетенями и сказали, когда ждать результатов опроса Зеленского

В партии "Слуга народа" прокомментировали сообщение в Facebook политического обозревателя Андрея Смолия о якобы уничтоженных анкетах с ответами на опрос "5 вопросов от президента".

Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом, заявили на странице политсилы в соцсети. Поэтому вполне вероятно, что это и были те самые "лишние" бланки, говорится в сообщении.

К тому же на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты именно с опроса президента Владимира Зеленского, уточнили в "Слуге народа".

"Среди кучи каких-то квитанций и страниц из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", – говорится в сообщении.

В политсиле подчеркнули, что во время выборов президента США жители некоторых штатов также параллельно решали и вопросы, важные для общественной жизни.

"В частности, о налогах и трудовых отношениях, увеличении финансирования на определенные нужды, легализацию каннабиса и по абортам", – уточнили в "Слуге народа".

Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Их пообещали представить в ближайшее время – после обнародования официальных результатов местных выборов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что результатов так называемого опроса Зеленского до сих пор нет, а анкеты якобы выбросили за ненадобностью.