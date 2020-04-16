В сети появились фото с обмена пленными между террористами "ДНР" и Украиной, который состоялся 16 апреля под Горловкой на Донбассе.

Кадры обнародовал Офис президента Украины. На фото видно, что люди выглядят измученными, уставшими, у многих из них ранения.

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Судя по кадрам, освобожденных встречали военные и садили в автобусы. Все люди были в масках. Их проверяли и отмечали по списках.

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL: